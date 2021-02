Exámenes detectan lesiones musculares de Lozano y Ospina

Europa League

Lunes 15| 10:21 am





El mexicano Hirving Lozano sufre una "lesión de segundo grado en el bíceps femoral derecho" y el colombiano David Ospina padece una "lesión de primer grado en el abductor del muslo derecho", según los exámenes a los que fueron sometidos este lunes por su equipo, el Nápoles, a falta de tres días para la visita al Granada en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.



Lozano, extremo autor de trece goles este año, y Ospina, portero habitualmente titular para el técnico Gennaro Gattuso, se lesionaron el pasado sábado en ocasión del partido liguero ganado 1-0 contra el Juventus en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.



Ospina, que iba a ser titular, se lesionó durante el calentamiento y fue sustituido en el once titular por Alex Meret.



Lozano disputó los noventa minutos, pero acabó el partido con un fuerte dolor en el muslo derecho. Pidió el cambio a Gattuso, pero finalmente tuvo que seguir compitiendo pues el Nápoles ya no podía realizar más sustituciones.



Tanto el meta colombiano como el extremo mexicano han empezado un programa de rehabilitación, informó el Nápoles en un comunicado oficial.



Sus lesiones se suman a las ya conocidas del defensa griego Kostas Manolas, que se perderá ida y vuelta del duelo de dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Granada, y del belga Dries Mertens, que no estará con toda probabilidad en la ida.



Además, el defensa senegalés Kalidou Koulibaly ha estado de baja en los últimos tres partidos al dar positivo por coronavirus. EFE