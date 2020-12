El Granada busca ser líder ante un Paok que ya no se juega nada

Europa League

Miércoles 9| 9:08 am





El Granada visita este jueves al PAOK griego en la última jornada del Grupo E de la Liga Europa de fútbol con el objetivo de lograr una victoria que le garantice la primera posición, mientras que el cuadro de Salónica no se juega nada al haberse quedado ya sin opciones matemáticas de alcanzar los dieciseisavos de final.



El equipo español pasará a las eliminatorias como primero si gana, aunque también lo conseguirá si en el otro partido del grupo el PSV Eindhoven no supera al Omonia Nicosia, un cuadro chipriota que, como el PAOK, llega sin posibilidades a esta última jornada de la fase de grupos.



El Granada afronta el choque tras haber perdido en la anterior jornada frente al PSV (0-1) el único encuentro de la campaña de su estreno europeo y con el aval de haber ganado los cuatro encuentros que hasta ahora ha disputado como visitante en esta competición.



El técnico Diego Martínez afrontará el partido ante el PAOK sin perder de vista LaLiga Santander, ya que en la competición doméstica acumula cinco jornadas sin ganar y el domingo disputará un encuentro clave en el campo del Elche.



Por eso es muy posible que en Salónica dé descanso a algunos de sus jugadores más importantes y puedan contar con minutos varios de los cinco futbolistas del filial que han acompañado a todos los miembros de la primera plantilla disponibles que han viajado.



Futbolistas como el argentino Nehuén Pérez, el centrocampista camerunés Yan Eteki o el atacante Alberto Soro, que han contado con menos minutos está campaña, formarán en un once inicial en el que también estará Germán Sánchez, que no podrá jugar en Elche por acumulación de amonestaciones.



Son bajas seguras para el partido por lesión los medios Ángel Montoro, Fede Vico y el nigeriano Ramon Azeez, y los defensas Víctor Díaz, Jesús Vallejo y el colombiano Neyder Lozano, mientras que no jugará al no estar inscrito para esta fase de grupos el lateral Joaquín Marín 'Quini'.



El Granada tratará de aprovechar que el PAOK no se juega nada en el partido, aunque en el choque de la primera vuelta de la fase de grupos jugado en el Nuevo Los Cármenes los griegos pusieron las cosas muy difíciles a los andaluces, que no pudieron pasar del empate (0-0).



Por su parte, el PAOK afronta el partido ante el Granada con la vista puesta en la Superliga griega después de quedar matemáticamente eliminado de la Liga Europa tras perder 2-1 frente al Omonia la semana pasada, un encuentro en el que partía como favorito.



En los cinco partidos disputados hasta ahora en la fase de grupos de la competición europea, el PAOK solo ha conseguido acumular cinco puntos.



Aunque el equipo de Salónica venció al PSV Eindhoven 4-1 en la tercera jornada de la Liga Europa, los anteriores empates contra Granada y Omonia, y las posteriores derrotas contra el equipo holandés y el chipriota les han dejado fuera de la clasificación.



"Sabemos que no tenemos esperanzas en Europa, pero tenemos que jugar. Jugaremos con un equipo español y tenemos que mejorar las cosas", afirmó el entrenador del PAOK, Pablo García.



El equipo de Salónica ha ganado los últimos cinco partidos de la liga, lo que supone la mejor racha de victorias para un técnico debutante de los últimos años de esta entidad.



El PAOK suma 24 puntos de 30 disputados y se coloca, con un partido menos, a un punto del líder, el Olympiacos, por lo que llegan al encuentro con la vista puesta en el derbi que tendrá lugar el domingo contra el Aris de Salónica.



Todo apunta a que el técnico uruguayo reservará al delantero Andrija Zivkovic, al mediocentro Stefan Schwab y al extremo Christos Tzolis.



Además, no contará con Giannoulis y El Kaddouri por sanción, mientras que el lateral derecho, Rodrigo Soares, descansará después de sufrir una lesión en el bíceps de la pierna izquierda.



También serán baja los laterales Adelino Vieira y Adrian Pereira que no fueron inscritos en la Liga Europa.



El equipo griego cuenta en sus filas con dos defensas bien conocidos en Granada, el español José Angel Crespo, que coincidió con varios jugadores del Granada, y el islandés Sverrir Ingason, que militó media temporada en el conjunto andaluz.



Alineaciones probables:



PAOK: Paschalakis, Wagué, Ingason, Crespo, Michailidis, Bisewar, Tsiggaras, Ninua, Murg, Colak y Swidersk.



Granada: Rui Silva; Pepe, Germán, Nehuén Pérez, Carlos Neva; Yan Eteki, Yangel Herrera, Isma Ruiz; Alberto Soro, Antonio Puertas y Jorge Molina.



Árbitro: John Beaton (Escocés)



Estadio: Toumba Estadium de Salónica.



Hora: 18:55 (CET). 17:55 (GMT). / EFE