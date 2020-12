Soldado: "Podemos escribir otra página más en la historia de este club"

Europa League

Miércoles 2| 2:36 pm





El delantero Roberto Soldado destacó que el Granada puede "escribir otra página más en la historia" del club ya que se clasificará para los dieciseisavos de final de la Liga Europa si no pierde ante el PSV Eindhoven, un conjunto al que estaban "acostumbrados a ver por la tele" y que visita este jueves el Nuevo Los Cármenes.



"El mes de noviembre ha sido raro por muchos motivos pero el pasado, pasado está. Hay que pasar página porque ahora tenemos un partido que es el partido de la ilusión, un sueño para nuestra ciudad y nuestro club", dijo Soldado en la rueda de prensa oficial previa al encuentro.



"Podemos escribir otra página más en la historia de este club. La gente se puede sentir orgulloso de cada persona que trabaja en este club, estamos consiguiendo algo muy bonito y mañana se puede hacer más grande todavía", aseveró Soldado.



El atacante calificó el duelo ante el PSV como "un partido histórico contra un equipo con mucha historia en competición europea" por lo que ve a los suyos con "muchas ganas de competir" y de dar su "mejor versión".



"Estamos acostumbrados a ver al PSV por la tele y ahora vamos a ser nosotros los que vamos a jugar contra ellos, hay que disfrutar del momento. Este vestuario pasó por momentos complicados la pasada temporada y la respuesta fue excelente, ahora igual no encontramos nuestra mejor versión pero el equipo va a responder de la misma forma", sentenció.



"Todos los equipos pasan por mejores y peores momentos, tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de lo que somos, de dónde venimos y mantener los pies en el suelo. No nos podemos confundir, esto es muy difícil. Tener 14 puntos en LaLiga y 10 en Europa era impensable", añadió el atacante.



Soldado reconoció que acabó el pasado partido de la Liga Europa ante el Omonia Nicosia chipriota "jodido" porque tuvo "ocasiones claras" en las que tenía que "haber hecho gol".



"Sabemos que cualquier jugador puede conseguir gol en cualquier momento. Estoy tranquilo y convencido de que al final los goles van a llegar", subrayó. EFE