Lukaku elegido mejor jugador de la última edición de la Liga Europa

Romelu Lukaku, delantero belga del Inter de Milán, fue elegido como el mejor jugador de la edición 2019-2020 de la Liga Europa durante el sorteo de la fase de grupos de la presente temporada celebrado en la ciudad suiza de Nyon.



Lukaku, autor de siete dianas a lo largo del torneo y finalista con su equipo, se impuso en la votación al portugués Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United, y al centrocampista argentino Éver Banega, que conquistó la competición con el Sevilla.



"Lo primero, quiero agradecer tener la oportunidad de hacer lo que me gusta. Quiero felicitar al Sevilla por ganar la competición. Se lo agradezco a mi madre, a mi hermano, a toda la gente que me ha ayudado a llegar donde estoy", indicó.



"También a Antonio Conte, al cuerpo técnico y a todo el club por ayudarme esta temporada. Y lo mas importante a mis compañeros que desde el primer día me han estado ayudando y apoyando. Siempre voy con una sonrisa a los entrenamientos gracias a ellos. Espero que este año podamos hacerlo mejor que la temporada pasada y que tengamos muchos éxitos", completó Lukaku. / EFE