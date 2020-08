Conte: El Sevilla tiene más experiencia, nosotros queremos sorprender

Europa League

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Antonio Conte reconoció estar orgulloso de sus jugadores luego de vencer con contundencia al Shakhtar Donetsk en la segunda semifinal de la UEFA Europa League, pero sabe que la emoción del resultado va a durar poco, porque deberán prepararse para enfrentar al Sevilla en la final del campeonato europeo.

El conjunto italiano supo imponerse tanto en la táctica como en el juego, luego de cancelar todas las oportunidades ofensivas del equipo ucraniano, con una gran labor defensiva. Dos goles del argentino Lautaro Martínez, otros dos del belga Romelu Lukaku y uno del defensor italiano Danilo D´Ambrossio firmaron la goleada 5-0 en Alemania.

"La final es una satisfacción para todos. Lo más importante es que muchos de mis chicos juegan estos partidos por primera vez, están ganando experiencia en la Liga Europa", afirmó Conte al acabar el partido en declaraciones a la televisión italiana Sky Sport.

"Ahora nos toca el Sevilla, que es un club de experiencia, en los últimos ocho años creo que ganó cuatro veces (tres en los últimos siete y un total de cinco). Están acostumbrados, pero nosotros tenemos ganas de sorprender", agregó.

Conte no terminó la entrevista sin antes reconocer el gran rendimiento de sus jugadores dentro del campo, "Fuimos buenos en no dejarles jugar, les hicimos parecer menos buenos de lo que son. Les hicimos correr, les hicimos defender, que es algo que no quieren hacer. A los jugadores brasileños les cuesta defender. Jugamos con coraje y estoy satisfecho por mis chicos, porque jugaron un partido europeo con la correcta actitud", dijo.