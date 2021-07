Italia estrecha la burbuja en Coverciano tras un caso de COVID-19 en la prensa

Eurocopa

Viernes 9| 9:16 am





La selección de Italia blindó y desinfectó este viernes el centro técnico de Coverciano después de que se registrara un caso de contagio por coronavirus en los medios acreditados, aunque no hubo ningún contacto en ningún momento con el equipo, informan a EFE fuentes de la federación.



Un caso de positivo de un trabajador de la televisión pública "Rai" registrado el jueves convenció a la selección italiana a estrechar por precaución la burbuja el centro técnico y a organizar de forma únicamente digital la actividad de prensa en vista de la final del próximo domingo contra Inglaterra en la Eurocopa.



No hay ninguna alarma en el equipo italiano, pues no hubo contactos con miembros de la prensa en ningún momento, y además toda la expedición "azzurra" está vacunada o inmunizada.



Para limitar los riesgos, el centro de medios de Coverciano ha sido desinfectado este viernes, cuando faltan dos días para la gran final de Wembley, en la que Italia busca su segunda corona en la Eurocopa.



El seleccionador Roberto Mancini dirigirá este jueves la última sesión de entrenamiento previa al viaje a Londres de este sábado, en víspera de la cita con Inglaterra.

EFE