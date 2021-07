Bonucci: "Morata es un gran chico, gran padre, gran amigo y gran jugador"

Eurocopa

Lunes 5| 10:41 am





Leonardo Bonucci, defensa de la selección italiana, dedicó este lunes, en víspera del partido de semifinales de la Eurocopa de su equipo contra España, unos sentidos elogios al español Álvaro Morata, su compañero en el Juventus Turín, que es "un gran chico, un gran padre, un gran amigo y un gran jugador".



"Morata es un amigo, en Turín pasamos tiempo juntos. Me impactó lo que sufrió (las críticas y amenazas) y lo que todos nosotros sufrimos. Me pasó a mí también, sé que significa leer algunas cosas. Estoy a su lado, Álvaro es un gran chico, un gran padre, un gran amigo y un gran jugador", afirmó.



"Es un delantero total, de los mejores del mundo y es una suerte tenerle en mi club. Mañana vamos a tener mucho cuidado con él y con toda España", agregó.



En los cuartos de final, Bonucci anuló por completo a Romelu Lukaku y ahora intentará contener a Morata, un delantero distinto al belga.



"Lukaku y Morata son dos grandes delanteros. Cuando llegas a estas alturas todos son fuertes. Álvaro es distinto con respecto a Lukaku y tenemos que tener cuidado con los detalles", dijo.



Tiene claro que España tiene una importante calidad técnica y que será importante la preparación táctica del encuentro.



"España, más allá de su historia, ha demostrado que está creciendo. Merecen respeto. Ambos tenemos un estilo y deberemos tener cuidado con sus movimientos sin el balón, será necesaria mucha atención cuando no tengamos el balón", aseguró.



Bonucci ya se enfrentó a España en 2012, cuando perdió la final, y en 2016, cuando ganó 2-0 en cuartos.



"El recuerdo de Kiev 2012 es amargo, llegamos a la final sin energías ni ideas. Lamentablemente apenas pudimos competir y el resultado fue correcto. En 2016 sabíamos que podíamos ponerles en apuros y fue un partido distinto. Mañana será un partido abierto, ambos van a querer dominar el juego", afirmó.



También se refirió a Ciro Immobile y a su simulación vista contra Bélgica, cuando pidió un penalti lanzándose al suelo por un supuesto dolor, pero se levantó en seguida tras ver el gol de Nicoló Barella: "En el fútbol pueden pasar esas cosas, nosotros también reímos de eso en el vestuario".



Expresó su alegría por formar la zaga junto a Giorgio Chiellini, con el que tiene mucha afinidad, y negó que Italia llegue como favorita a la cita con España, pese al camino hasta ahora perfecto, con cinco victorias de cinco.



"Cuando juegas un Italia-España no hay favoritos. Es verdad que hicimos un camino perfecto hasta ahora, pero eso no cuenta. Hay que estar concentrados y para nosotros debe ser una motivación jugar ante un rival tan importante", opinó.



"Nosotros tenemos una idea de juego clara, dominar el partido. Luego es normal que no puedes hacerlo siempre. Mañana habrá momentos en los que deberemos defender con atención, pero disfrutamos de estos momentos. Queremos hacer orgullosos a los italianos, y a Leonardo Spinazzola, perderle fue duro", prosiguió, al referirse a la grave lesión de tendón de Aquiles padecida por Spinazzola. / EFE