Chiellini: "Bélgica no es solo Lukaku"

Giorgio Chiellini, defensa y capitán de Italia, aseguró este jueves que Bélgica, su rival en los cuartos de final de la Eurocopa, "no es solo Romelu Lukaku" y que será necesaria máxima concentración para contener a un equipo en el que todos sus integrantes son "fuertes".



"Tenemos mucho respeto para Lukaku, hizo una temporada extraordinaria. Limitar Bélgica a Lukaku es casi ofensivo para sus compañeros, son todos fuertes. Prepararemos el partido como siempre, con cuidado por sus jugadores. Creo tanto yo como Lukaku vamos a dormir bien esta noche", dijo Chiellini en la rueda de prensa de la víspera, organizada en el Allianz Arena de Múnich, en Alemania.



El capitán italiano podría regresar al once titular este viernes tras perderse los últimos dos encuentros por una lesión muscular en un muslo.



"Estoy feliz por estar a disposición, por entrenar bien con el equipo. Nos queda un día y es importante para mí. Este grupo demostró que muchos jugadores pueden jugar y, más allá de quién juegue, estaremos listos para medirnos con Lukaku", dijo.



También consideró que, en estos momentos, es importante que la plantilla mantenga la calma y la concentración, sin dejarse llevar por la adrenalina.



"Antes de estos partidos tienes que mantener la calma, aliviar la tensión. No es necesario motivar a los compañeros, porque mañana al entrar al campo tendremos adrenalina de sobra", aseguró.



El defensa italiano, que se quedó oficialmente sin equipo este miércoles 30 de junio al expirar su contrato con el Juventus (aunque lo va a renovar con toda probabilidad en las próximas semanas), dijo que está "súper tranquilo" y bromeó sobre el hecho de que también el argentino Lionel Messi se encuentra en su situación, al haber expirado su contrato con el Barcelona.



"Estoy super tranquilo, creo que Messi aún más que yo", afirmó entre risas. EFE