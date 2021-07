Shaqiri: "Demostramos muchas veces que no solo defendemos"

Eurocopa

El suizo Xherdan Shaqiri aseguró hoy que su selección demostró "muchas veces" que no se limita a defender, incluso contra equipos grandes como Francia.



"Demostramos muchas veces que no sólo defendemos. Contra Francia no sólo marcamos un gol, sino tres. Y era un gran rival", dijo en rueda de prensa antes del entrenamiento en el estadio Petrovski.



El jugador del Liverpool aseguró que si el equipo lo da todo el viernes será "posible" derrotar a España y meterse en las semifinales.



"Intentaremos imponer nuestro estilo. Lo demostramos contra Francia", señaló



A su vez, ante la falta del capitán, Granit Xhaka, por tarjetas, se mostró "orgulloso" de liderar al equipo "en un partido tan importante".



"Pero también quiero demostrar mis cualidades mañana y ayudar al equipo", apuntó.



Aunque no tuvo su mejor día en ataque contra Francia, destacó que hizo una labor importante al presionar la salida de rival, como Seferovic.



"Intentaré hacer lo mismo contra España y darlo todo por el equipo. Si marco y asisto, muy bien", subrayó. / EFE