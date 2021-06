Freuler: No somos favoritos pero la victoria ante Francia nos ha impulsado

Eurocopa

(EFE).- El centrocampista suizo Remo Freuler reconoció la condición de favorito de España en el partido del viernes en San Petersburgo de los cuartos de final de la Eurocopa 2020 aunque advirtió que la victoria conseguida contra Francia en octavos había disparado las expectativas y el ánimo de su equipo.



La selección de Suiza se ejercitó este miércoles en las instalaciones del estadio Petrovsky de San Petersburgo. Está en puertas de alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de un gran torneo.



"Es verdad que no somos favoritos pero la victoria ante Francia nos ha dado fuerza y tenemos confianza. Si jugamos con fe y con el espíritu de octavos todo es posible y lo podemos conseguir", alentó el jugador del Atalanta.



Freuler ha sido un fijo de Vladimir Petkovic. Ha disputado todos los encuentros de la Eurocopa y solo en uno, contra Italia, no completó el partido. Fue cambiado a seis minutos del final por Djibril Sow.



"España juega siempre en busca de la posesión. Tiene mucho tiempo el balón así que tenemos que estar mentalizados para correr", advirtió el centrocampista de Suiza que apeló a la calma y a frenar el exceso de la euforia que acompaña ahora a su selección.



"En el fútbol todo va muy rápido. Si perdemos, toda la euforia no servirá de nada", indicó el jugador del Atalanta.



Freuler reconoce la relevancia de la baja del capitán de Suiza Granit Xhaka, suspendido por tarjetas. "Es un jugador excepcional, un ejemplo en el campo. Por eso todos le escuchan y le siguen. Es un líder. Su baja es muy importante pero esto es un deporte de equipo y otro compañero saldrá por él. Tendrá que estar preparado al cien por cien. Personalmente, tendré más responsabilidad", asume.



"Es un titular y que marca las diferencias. Le echaremos de menos contra España", insistió el centrocampista de Suiza que recuerda el potencial de los suplentes de la selección de Suiza, claves en el triunfo contra Francia en octavos de final.



"Estoy seguro que el jugador que salga en su lugar hará un gran trabajo. Hemos demostrado que tenemos una plantilla amplia. Se vio contra Francia", recordó el jugador helvético. EFE