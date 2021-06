Boniek garantiza la continuidad de Paulo Sousa en Polonia

Eurocopa

Zbigniew Boniek, presidente de la Federación de Polonia, ha asegurado la continuidad del portugués Paulo Sousa como seleccionador un día después de la eliminación del equipo en la Eurocopa 2020.



"Fallamos deportivamente, no alcanzamos los resultados que esperábamos, pero Paulo Sousa se mantiene y esperamos que nos lleve al Mundial", dijo Boniek en conferencia de prensa tras la derrota ante Suecia por 3-2 que significó el adiós del cuadro polaco al quedar cuarta y última del grupo E tras España, Suecia y Eslovaquia.



Paulo Sousa se hizo cargo de la selección polaca en enero y no ha podido alcanzar al menos los octavos de final, aunque en el último partido tuvo alguna opción cuando Robert Lewandowski equilibró un 2-0 adverso, pero acabó cayendo en la prolongación.



"Paulo Sousa tiene contrato. Es muy buen entrenador y tengo la impresión de que supo llevar a los jugadores. El equipo que vieron los aficionados es diferente a lo que estábamos acostumbrados. No se resuelven los problemas cambiando los entrenadores. Necesitamos estabilidad", dijo.



"Es un entrenador que tiene mucha experiencia y sabe lo que necesita este equipo", apuntó Boniek, quien argumentó que se vio una selección que no tuvo miedo y que, por ejemplo, jugaron ante España, "la sexta selección del mundo, de igual a igual", y que "se dominó a Suecia y Eslovaquia en muchos aspectos".

EFE