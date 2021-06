Odegaard confirma que regresará al Real Madrid la próxima temporada

Eurocopa

Miércoles 23| 5:29 pm





(EFE).- El centrocampista noruego del Real Madrid Martin Odegaard confirmó este miércoles que regresará al club blanco la próxima temporada después de haber estado cedido seis meses en el Arsenal inglés.



"La situación es que soy jugador del Real Madrid y que tengo volver allí dentro de semana y media. El Real Madrid ha sido claro: me quiere de vuelta. Así que tendré que viajar allí cuando comiencen los entrenamientos", declaró a la televisión noruega TV2.



Odegaard no hablado personalmente con el nuevo técnico blanco, Carlo Ancelotti, pero sí con el club y asegura que mantiene un contacto "estrecho" con este.



"Está claro que mi sueño ha sido siempre jugar allí. Llevo en el club más de seis años ahora, y ese ha sido siempre mi objetivo", afirmó el internacional noruego.



Odegaard, que se encuentra estos días de vacaciones en su país, señaló no obstante que su deseo es "jugar" y que hacerlo de forma regular es "importante".



"Es agradable estar en casa. Pasa mucho tiempo entre cada visita, especialmente el último año con las restricciones se siente muy bien volver a casa", afirmó. EFE