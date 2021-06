Lewandowski: Cambiaría los goles por la clasificación para octavos

Eurocopa

Miércoles 23| 5:21 pm





(EFE).- El delantero polaco Robert Lewandowski aseguró este miércoles que cambiaría los tres goles que ha marcado en esta Eurocopa por la clasificación para los octavos de final del torneo.



"El hecho de que sea mi mejor Eurocopa, ya que marqué tres goles, no me reconforta en absoluto. Cambiaría todos esos goles por la clasificación para la próxima ronda", dijo Lewandowski en rueda de prensa.



Lewandowski, cuyo equipo cayó este miércoles ante Suecia (2-3), admitió que él y sus compañeros están "tristes" y "decepcionados".



"Puede ser que nos falte algo de calidad, pero lo dimos todo. No hemos tenido suerte en el torneo. Tuvimos muchas oportunidades para marcar, pero no materializamos suficientes ocasiones", señaló.



En cambio, añadió: "Nuestros rivales algunas veces con media ocasión marcaban".



"Yo mismo golpeé el larguero con dos de mis remates de cabeza. Creo que merecimos más. Puede que no el aplauso, ya que estamos fuera, pero por todo lo que dimos, el premio es demasiado escaso", indicó.



Lewandowski, que había marcado dos goles en sus otras dos Eurocopas, anotó tres en esta edición. Uno contra España y dos hoy, ante los suecos.



Polonia fue eliminada tras perder el primer y el tercer partido de la Eurocopa ante Eslovaquia y Suecia, respectivamente, y empatar con España en el segundo. EFE