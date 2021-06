Perisic: "Algunos juegan en casa; nosotros estamos en inferioridad"

Eurocopa

El delantero croata Ivan Perisic lamentó la baja de Billy Gilmour para el partido ante Escocia por COVID, aunque subrayó que "las normas son para todos" y remarcó que su selección, que se juega el martes la clasificación, "está en inferioridad" porque se mide a más de un rival que juega en su casa.



"Las reglas son las mismas para todos, tenemos que concentrarnos en nosotros y en ganar e intentar llegar a la segunda ronda. Tenemos que esforzarnos y lo demás no es importante. No es fácil para ninguna selección perder a un jugador importante. Pero Escocia tiene sustitutos y soluciones. Jugará con sus aficionados", dijo el futbolista del Inter.



"Algunas selecciones juegan en casa y otros ni siquiera pueden tener seguidores en los campos visitantes. Nosotros estamos debilitados por eso, en inferioridad. Pero tenemos que unirnos y tratar de clasificarnos", apuntó el autor del hasta ahora único gol de Croacia.



Perisic reconoció que su selección no fue "reconocible en los dos primeros partidos". "Necesitamos jugar mejor, correr más y tratar de unirnos. No es fácil, pero siempre que lo hemos necesitado, que hemos hecho nuestro juego, hemos resucitado", indicó.



"Escocia también necesita la victoria así que el partido será abierto. Desde que estoy en la selección Croacia ha respondido cuando más difícil era la situación", recordó Perisic. / EFE