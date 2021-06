Alemania resucita a ritmo de Gosens

Eurocopa

Sábado 19| 2:19 pm





Alemania se impuso este sábado por 2-4 a Portugal con un gran actuación del lateral izquierdo Robin Gosens y en un partido de muchas alternativas en el que Portugal nunca dio su brazo a torcer y siguió luchando por la remontada incluso estando tres goles por debajo en el marcador.



Portugal, que se adelantó en el minuto 15 con un contragolpe fulminante comandado por Bernardo Silva y finalizado por Cristiano Ronaldo a pase corto de Diogo Jota dentro del área, no pudo frenar la reacción foribunda del conjunto de Joachim Low, que necesitaba imperiosamente la victoria tras la derrota ante Francia.



El espíritu germano se tradujo en presión y velocidad para desarbolar a la defensora del título y darle la vuelta antes del descanso con dos goles en propia puerta marcados por Ruben Dias (m.35), y por Raphael Guerreiro (m.39).



Los dos goles en propia puerta, pese a lo desafortunados que son siempre, llevaron a que los equipos se fueran el descanso con un marcador que reflejaba mejor lo que se había visto en el campo. Una Alemania renacida y una Portugal desbordada.



En el segundo tiempo los germanos mantuvieron su intensidad y de nuevo con Gosens como protagonista. Entregó el tercer tanto a Kai Havertz (m.51) y puso la rúbrica con el 1-4 (m.60) antes de que Diogo Jota volviera a ponerle tensión al partido al descontar en el 67.



Alemania había salido a mandar, se había apropiado de la pelota y la había puesto en el campo contrario ante una Portugal que mostraba poca presencia. En el minuto 6, un gol de Robin Gosens fue anulado por fuera de juego en la jugada previa; en el 10 Rui Patricio tuvo que exigirse para parar un remare de Kai Havertz; y en el 12 Ruben Dias había bloqueado un remate de Toni Kroos dentro del área.



Portugal, sin embargo, le cambió la cara al partido en una jugada que se inició con un saque de esquina a favor de Alemania. Cristiano despejó de cabeza el balón dentro del área portuguesa y empezó un esprint que lo llevó al área contraria, donde definió después de un pase cruzado de Bernando Silva a Diogo Jota que desarticuló la última línea alemana. El del Liverpool le dejó el esférico a la estrella lusa para que marcara a puerta vacía



Hasta ese momento solo había tenido un contacto de balón y detrás de la raya central. Tras el gol, por un momento el vendaval alemán inicial pareció amainar, pese a que seguía manteniendo la posesión. Pero en el minuto 35 logró encontrar la puerta con una fórmula que había ensayado varias veces -así se había producido el gol anulado a Gosens- que eran los centros cruzados al área.



Thomas Muller pareció anunciarlo con un gesto, pero al ver que el espacio se le cerraba tocó el balón a Kimmich, quien que lanzó el centro. Gosens, desde el otro lado del área, devolvió el balón al centro que introdujo en su meta Ruben Dias al intentar evitar el remate de Havertz.



Sin tiempo para el respiro, el segundo gol en propia puerta vino de una jugada por la otra banda que terminó en la derecha, desde donde Kimmich devolvió el balón al centro y Rapahel Guerreiro marcó tratando de evitar el remate de Serge Gnabry.



La presunta reacción del conjunto de Fernando Santos -dio entrada a Renato Sanches por Bernardo Silva- se vio anulada por los tantos de Havertz y Gosens. El partido parecía liquidado, pero Portugal no se rindió. Diogo Jota, el rematar sobre la línea un lanzamiento de falta que Cristiano Ronaldo devolvió al centro desde el segundo poste, logró el descuento.



Con ello Portugal encontró un segundo aire. Renato Sanches hizo enmudecer al Allianz Arena con un tremendo disparo en el minuto 70 que repelió el palo derecho de Manuel Neuer. De haber entrado, los lusos podrían haber dado un serio disgusto a Alemania, que para su fortuna vivió unos últimos minutos plácidos y selló una victoria que era imprescindible y que le permite mantener inctactas las opciones de progresar en este grupo de la muerte.



Ficha técnica:



2 -Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho (Rafa Silva, m.58), Danilo Pereira; Bruno Fernandes (Joao Moutinho, m.64); Bernardo Silva (Renato Sanches, m.46), Diogo Jota (André Silva, m.83); y Cristiano Ronaldo.



4 - Alemania: Neuer; Ginter, Hummels (Can, m.63), Rüdiger; Kimmich, Gündogan (Süle, m.73), Kroos, Gosens (Halstenberg, m.62); Havertz (Goretzka, m.73), Müller; y Gnabry (Sané, m.87).



Goles: 1-0, m.15: Cristiano Ronaldo, 1-1, m.35: Ruben Dias, en propia puerta, 1-2, m.39: Guerreiro, en propia puerta, 1-3, m.51: Havertz, 1-4, m.60: Gosens. 2-4, m.67: Diogo Jota



Árbitro: Antonhy Taylor (Inglaterra). Amonestó a Havertz y Ginter



Incidencias: partido del grupo F de la Eurocopa disputado en el Allianz Arena de Múnich. EFE