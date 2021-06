Neuer: El título es la única meta que puede fijarse Alemania

Eurocopa

El meta y capitán de Alemania, Manuel Neuer, dijo que obtener el título de la Eurocopa es el único objetivo que puede y debe fijarse Alemania en el torneo en el que mañana debuta ante Francia.



"En realidad solo hay una meta: queremos ser campeones de Europa, queremos llegar a la final, queremos llegar a Londres. Y si llegamos a la final también queremos ganarla", dijo Neuer en una entrevista que pulica la revista de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).



"No podemos tener otro objetivo aunque naturalmente respetamos a nuestros rivales y llegamos con una porción de humildad al torneo. Sé que cada detalle puede ser decisivo y por eso cada detalle es importante. Cada entrenamiento es importante, cada conversación individual o con todo el equipo", agregó.



Neuer destacó también la ambición y la confianza que hay en Alemania pese a empezar en un grupo difícil, en el que también están Francia y Portugal.



"Naturalmente sabemos en qué grupo jugamos, sabemos que en el pasado ha habido reveses pero para mí eso no cuenta. Tenemos nuestras metas y vamos a invertirlo todo para alcanzarlas", aseguró.



"La clave es la mentalidad y la concentración con que se afronta el torneo. Soy ambicioso, somos ambiciosos, Y por eso digo: queremos ser campeones de Europa", subrayó.



Interrogado acerca de si el gran partido que jugó en 2020 en la final de la Liga de Campeones ganándole varios mano a mano a Kylian Mbappé, comentó que el pasado no importa y que el partido empieza de cero.



"En el partido contra Francia todo empieza de cero. Francia no tiene ventaja por haber sido hace tres años campeona del mundo y yo no tengo ventaja por haberle ganado una vez un mano a mano a Mbappé", opinó.EFE