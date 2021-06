Modric: "Tenemos que ser realistas"

Eurocopa

Luka Modric, capitán de la selección croata, aseguró que llegan a la Eurocopa siendo cautos, que tienen que ser "realistas" y que irán partido a partido, pese a ser los actuales subcampeones del mundo.



El conjunto croata se medirá a Inglaterra el próximo domingo en Wembley en lo que significará la reedición de las semifinales del Mundial de Rusia hace tres años, cuando se llevaron el triunfo los balcánicos.



"Espero un equipo muy agresivo desde el inicio. Espero un partido muy duro. Tenemos que hacer todo lo que podamos y esperar a cómo se desarrolla el partido. Nos hemos preparado muy bien en los últimos siete partidos. Estamos listos", dijo Modric en rueda de prensa.



"Tenemos que ser realistas. No vamos a ganar todos los partidos en todos los torneos. Tenemos que ir partido a partido", añadió el jugador del Real Madrid.



Además, el capitán de Croacia fue preguntado por la supuesta arrogancia con la que Inglaterra se ha tomado el choque contra ellos, creyéndose superiores.



"La arrogancia no sale de los jugadores ni de la selección, sino de los comentaristas, los periodistas o la gente que rodea al equipo. Yo no estoy leyendo muchos esos medios ahora mismo", dijo Modric.



El croata fue preguntado por Mason Mount, su némesis en Inglaterra y al que se enfrentó en las semifinales de la Liga de Campeones con el Real Madrid. Mount y Modric intercambiaron camisetas al final del partido en Stamford Bridge y mantuvieron una pequeña conversación sobre el césped.



"Fue la típica conversación después de un partido. Mason ha demostrado durante la temporada que es un jugador muy talentoso, con mucho potencial y con un gran futuro por delante. Si sigue trabajando así va a ser un gran jugador y una parte importante de la selección inglesa", apuntó. EFE