La selección de Bélgica viaja a Rusia sin positivos por Covid-19

Eurocopa

Viernes 11| 6:06 am





La selección de Bélgica, sin ningún positivo por Covid-19 en sus filas, partió este viernes a San Petersburgo, donde el sábado debutará en la Eurocopa contra Rusia.



"Allá vamos", señaló en Twitter el defensa Toby Alderweireld, que difundió una fotografía de gran parte del equipo posando en el interior del avión, con mascarilla, que despegó a las 9.30 hora local del aeropuerto de Charleroi, cercano a Bruselas.



La Federación confirmó al diario Le Soir que todos los jugadores y cuerpo técnico, vacunados en su mayoría el pasado 31 de mayo, habían sido sometidos a pruebas PRC antes de viajar y que todos los resultados fueron negativos.



No confirmó, en cambio, si Kevin de Bruyne, que sufrió una doble fractura en la cara en la final de la Liga de Campeones con el Manchester City y que no aparece en la foto difundida en redes sociales, se sumó a la expedición de los "Diablos Rojos" a Rusia.



Los medios belgas aseguraron la víspera que el centrocampista, recuperándose aún del lance, no viajaría con el equipo para el primer partido y el propio jugador le dijo al rey de los belgas, que el jueves visitó la concentración en Tubize, al sur de Bruselas, que no estaría disponible para el encuentro contra Rusia pero que esperaba estarlo para los partidos contra Dinamarca y Finlandia. / EFE