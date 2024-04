¿Qué pasa con Vitor Roque? Xavi Hernández y Barcelona trabajan en esta solución

El FC Barcelona tiene ante si una semana libre que le permitirá refrescar piernas y llegar en buena forma al partido ante PSG por los Cuartos de Final de la Champions. El cuadro culé aprovechará este parón por la Copa del Rey para recuperar efectivos de cara al duelo ante el conjunto parisino, posterior a este, Cadiz los estará esperando en el duelo liguero de la jornada 31, donde Robert Lewandowski cumplirá sanción por acumulación de tarjetas amarillas, lo que abre la puerta para la titularidad de Vitor Roque.

Ante la baja del polaco, Vitor Roque se perfila como el principal candidato para ocupar su lugar en el once titular. El joven delantero brasileño, de tan solo 18 años, ya ha demostrado su potencial en las pocas oportunidades que ha tenido, solo habiendo visto minutos en un puñado de partidos. En su única titularidad en LaLiga, ante el Celta dejó buenas sensaciones.

Xavi Hernández confía en la capacidad de Vitor Roque para adaptarse a diferentes roles en ataque. El técnico egarense lo ha probado en todas las posiciones ofensivas durante los entrenamientos, tanto por banda como por dentro. Roque ha destacado por su capacidad de sacrificio, actitud y movilidad, características que le convierten en una alternativa viable a Lewandowski.

Ferran Torres es otra opción que baraja Xavi. El extremo español ha jugado en la delantera en algunas ocasiones, aunque su rendimiento en esa posición no ha sido tan convincente como el de Roque y este recién vuelve de una lesión y no ha disputado 90 minutos de forma continua, aunque no se descarta que Xavi disponga de ambos para dar descanso a Raphinha y Lamine Yamal de cara a la vuelta ante PSG y el Clásico ante Real Madrid.

La ausencia de Lewandowski es una baja sensible para el Barça, pero Vitor Roque tiene la oportunidad de demostrar que está preparado para asumir la responsabilidad en el ataque azulgrana. El partido ante Cádiz será un escenario perfecto para que el joven brasileño demuestre su valía y se gane un lugar en el once titular del Barça.