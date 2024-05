LaLiga: Esto dice el entrenador del Mallorca sobre la permanencia de este club en primera división (+video)

Este martes, se cumplió la mitad de la jornada 36 de LaLiga y los equipos que están en la parte final de la tabla están luchando por la permanencia, uno de ellos es el Real Mallorca, quienes tenían la posibilidad de evitar el descenso este martes, no obstante, aún tienen posibilidades de quedar entre los tres últimos puestos.

Esto debido a que los dirigidos por Javier Aguirre, empataron 1-1 contra el Osasuna y ahora, se mantiene el suspenso, debido a que dependen de una derrota mañana del Cádiz, para confirmar su participación nuevamente en primera división la siguiente campaña.

Actualmente, la oncena roja marcha en la décimo quinta posición con 36 puntos y el Cádiz, es el único que podría alcanzarlos, tras acumular 29 unidades en 35 fechas. Es decir, que si mañana no pueden superar al Sevilla, la máxima cantidad de puntuación que alcanzarían sería de 35 puntos, uno menos que el Mallorca.

Esto dice Javier Aguirre sobre el empate de esta tarde:

Tras el duelo de esta tarde, el entrenador Aguirre habló con los medios de comunicación. "Aún no estamos matemáticamente a salvo, así que no hay espacio para relajación", destacó inicialmente.

Posteriormente, el mandamás dijo que deben esperar por lo que pase mañana, sin embargo, está seguro que saldrán con una gran intensidad en su duelo del fin de semana.

Javier Aguirre no verá el encuentro entre Sevilla ante Cádiz:

Aguirre fue consultado sobre si verá el duelo entre Sevilla y Cádiz, a lo que respondió que probablemente no lo vea, para evitar problemas en su corazón y también por su esposa.

"Si Silvia no me lleva al cine o a comprar agua o leche, podré verlo, pero no es muy bueno observar eso. Todo dependerá de Silvia", finalizó refiriéndose a su familia.