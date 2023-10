¡Contó todo! Ex Jugador del Barcelona revela que era aficionado de su eterno rival (+Detalles)

Kevin Prince Boateng, exjugador del FC Barcelona, habló en el podcast de Rio Ferdinand sobre su paso por el cuadro azulgrana y desveló en tono de humor algunas "mentiras" que tuvo que decir en sus días como culé.

"Yo apoyo al Hertha Berlin, donde nací y después, lo siento azulgranas, los fans del Barcelona me van a odiar, pero soy aficionado del Real Madrid", dijo Boateng. "Cuando jugué en el Barcelona no lo podía decir porque no podía jugar. Tres años antes, en una entrevista cuando jugaba en Las Palmas, me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo, y dije "de este mundo Ronaldo, de la galaxia, Messi", y me preguntaron por mi equipo favorito y dije Real Madrid. Expresó el ex delantero de la selección de Ghana.

Prince fue interrogado sobre primera pregunta cuando fichó por el cuadro catalán, a lo que este respondió, "¿Cuál es tu club favorito? Barcelona. ¿Y el mejor jugador del mundo? Messi. Es una de mis grandes mentiras, porque suelo decir la verdad, pero no podía decirlo porque era el único modo de vestir la camiseta del Barcelona"

Boateng llegó al Barcelona, en enero de 2019 en calidad de cedido hasta final de temporada proveniente del Sassuolo de la Serie A, un fichaje muye cuestionado por la afición catalana, pues el jugador apenas vio minutos y terminó saliendo del club en junio de ese mismo año una vez finalizó el préstamo.

El jugador alemán de origen ghanés también se dio el tiempo de alabar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, teniendo una anécdota que sirvió para explicar como llevaban su rivalidad.

"Mira a Messi, es un capitán. Él no habla, no necesita hablar porque va a hablar en el campo. Nosotros hablamos una vez en la ducha porque me preguntó si era difícil marcar en Italia, porque Ronaldo en esa época estaba en Italia. Me lo preguntó como "¿yo marcaría muchos goles?". Y yo le dije "tu marcarías donde quieras, eres Messi". Pero ahí tú podías ver un poco la rivalidad, ellos se respetan uno al otro mucho, pero tú podías ver que él estaba preguntando si era difícil. Yo le dije que era más difícil porque es más importante en Italia mantener la portería a cero que marcar", relató Prince.

Boateng cree que tanto Cristiano como Messi marcarían goles en cualquiera liga del mundo. "Él puede marcar donde quiera, como Ronaldo. Los dos pueden ir donde quieran", dijo Boateng.