España recibe malas noticias en la previa de sus nuevos partidos en la Nations League

La selección española acaba de recibir una auténtica mala noticia en el marco de este parón FIFA, en la gran previa de los partidos que le restan en la Nations League ante la República Checa en Oviedo el sábado y frente a Croacia en Split el próximo martes.

Justamente, la información que llegó como balde de agua fría está relacionada con el futbolista Nico Williams, sobre quien se detalló que abandonó la concentración de la 'roja', tras unas molestias musculares.

"Nico Williams causa baja en la concentración de la Selección Española. El internacional del Athletic Club refirió unas molestias en el muslo izquierdo tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia. Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y ante la persistencia de las molestias no ha participado en el entrenamiento de este jueves", detalló el comunicado.

Y se agregó: "Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación".

España no sumará a nadie más

En medio del infortunio por la salida del jugador del Athletic Bilbao, la propia RFEF también agregó que han decidido no añadir a otro jugador a la concentración, por lo que el grupo ahora quedó definido en 25 efectivos.

Esta no fue la primera baja que han sufrido en este parón de selecciones, porque antes ya se había conocido de la lesión de Álex Grimaldo también por unas molestias en el muslo izquierdo y fue reemplazado por Fran García.

Y antes de este caso también había sido tema de conversación Eric García, por unas molestias que presentó en la rodilla izquierda, precisamente antes de debut en el torneo contra Inglaterra. Su lugar fue tomado por el defensor colchonero Marc Pubill.

Ahora bien, España ha arrancado por todo lo alto su recorrido en la UEFA Nations League, con victoria 2-3 ante Inglaterra y luego goleando 4-1 al combinado de Croacia.