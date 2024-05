Cristóbal Soria quedó maravillado con este estadio venezolano (+Video)

La visita de Cristóbal Soria a Venezuela está dejando muchos comentarios. Y, como era de esperarse, una serie de frases del reconocido tertuliano del programa español, el Chiringuito de Jugones; algunas polémicas y otras muy peculiares.

En el grupo de lo segundo, justamente, se vivió también en las instalaciones de Meridiano, donde el panelista estuvo dando algunas declaraciones. Allí, para sorpresa, Soria reconoció lo encantado que quedó con las instalaciones de un estadio venezolano.

Ese no es otro que el nuevo Estadio Monumental de Caracas "Simón Bolívar", ubicado en la zona de La Rinconada y que, principalmente, está dedicado para la práctica del beisbol.

¿Qué dijo Cristóbal Soria sobre el Estadio Monumental?

El asturiano estuvo presente en los espacios de este recinto gracias a su participación en la iniciada Liga Monumental, en la que concurren distintas personalidades ligadas al fútbol y la opinión pública.

Cristóbal es uno de esos personajes invitados. De hecho, participa como árbitro de la competición, en la que compiten estrellas como Clarence Seedorf, Carlos 'Pibe' Valderrama, Juan Arango, entre otros.

El panelista, pese a que se topó con el estadio adaptado para poder practicar fútbol, reconoció su asombro con lo que pudo ver de las instalaciones.

"Tuve la suerte de ir el día antes por la noche al Estadio Monumental y cuando lo vi no salía de mí asombro. Me pareció un estadio maravilloso, una contrución arquitectónica con mucha belleza y, claro, lo que había montado (sobre el evento) me pareció muy bien".

A su vez, detalló cómo vivió su faceta de árbitro durante la jornada del torneo. "Yo pensaba que era mucho show, mucho espectáculo, pero aparte hubo mucho fútbol, porque el partido que yo tuve la fortuna de arbitrar me encantó", dijo.

Y agregó: "La gente estaba compitiendo de verdad, nadie quería perder; protestaban, encimaban, apretaban, se cabreaban. Disfrutaban con los goles. Entonces, volver a verme a verme ahí dentro de un partido, porque aunque había aribtrado muchas veces; partidos beneficos, el de ayer tenía especial sabor a fútbol y eso me gustó doblemente".

En medio de sus palabras Cristóbal Soria informó que viajará a España y regresará a Venezuela para el 21 de junio, hasta que vuelva a viajar a Nueva York para encontrarse con el cumpleaños de Lionel Messi.