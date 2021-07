Así transcurrieron 28 años sin títulos para Argentina y estos fueron sus resultados

Copa América

RÍO DE JANEIRO. Argentina logró este sábado cortar la racha de 28 años sin títulos. Desde el último torneo ganado, la Copa América de Ecuador 1993, la Albiceleste había jugado otros 18 campeonatos y siete finales, pero no había podido gritar campeón.



En estos 28 años, Argentina festejó en cinco mundiales Sub'20 (Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007) y ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008 con una selección Sub'23.



El título de este sábado también es el primero con la selección absoluta para Lionel Messi, que fue campeón mundial juvenil y campeón olímpico pero había disputado y perdido cuatro finales con la mayor (tres de Copas América y una de un Mundial)



MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS 1994



Argentina perdió en los octavos de final ante Rumania por 3-2. El seleccionador era Alfio Basile, que había dirigido al equipo campeón en la Copa América de Ecuador 1993.



La Copa del Mundo de la Albiceleste estuvo marcada por el positivo en el control antidopaje que le realizaron a Diego Maradona.



COPA REY FAHD DE ARABIA SAUDÍ 1995 (Luego Copa Confederaciones)



Argentina fue subcampeón al caer en la final ante Dinamarca por 2-0. El seleccionador era Daniel Passarella.



COPA AMÉRICA DE URUGUAY 1995



Argentina, vigente campeón, perdió en los cuartos de final ante Brasil por 4-2 en los penaltis tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. El seleccionador era Daniel Passarella.



COPA AMÉRICA DE BOLIVIA 1997



Argentina cayó ante Perú por 2-1 en los cuartos de final. El seleccionador era Daniel Passarella.



MUNDIAL DE FRANCIA 1998



Argentina llegó hasta los cuartos de final y perdió con Holanda por 2-1. El seleccionador era Daniel Passarella.



COPA AMÉRICA DE PARAGUAY 1999



Argentina cayó en los cuartos de final ante Brasil, que le ganó por 2-1. El seleccionador era Marcelo Bielsa. Martín Palermo erró tres penaltis en un mismo partido (0-3 ante Colombia).



COPA AMÉRICA DE COLOMBIA 2001: ARGENTINA NO ACUDE



La Asociación del Fútbol Argentino consideró que no se daban las condiciones óptimas de seguridad y anunció que no participaría poco antes del comienzo del torneo.



MUNDIAL DE COREA DEL SUR-JAPÓN 2002



Argentina no pasó la fase de grupos. Le ganó a Nigeria 1-0, perdió con Inglaterra 0-1 y empató con Suecia 1-1. El seleccionador era Marcelo Bielsa.



COPA AMÉRICA DE PERÚ 2004



Argentina perdió la final ante Brasil por 2-4 en los penaltis tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. El seleccionador era Marcelo Bielsa.



COPA CONFEDERACIONES DE ALEMANIA 2005



Argentina fue subcampeón al perder 4-1 la final ante Brasil. El seleccionador era José Pekerman.



MUNDIAL DE ALEMANIA 2006 (Comienza la era de Lionel Messi)



Argentina cayó ante Alemania por 4-2 en los penaltis tras empatar 1-1 en los cuartos de final. El seleccionador era José Pekerman y este fue el primer torneo de Messi con la selección absoluta.



COPA AMÉRICA DE VENEZUELA 2007



Argentina fue subcampeón al perder con Brasil 3-0. El entrenador era Alfio Basile.



MUNDIAL DE SUDÁFRICA 2010



Argentina, al igual que en la Copa del Mundo anterior, cayó en los cuartos de final ante Alemania 4-0. El seleccionador era Diego Maradona.



COPA AMÉRICA DE ARGENTINA 2011



Argentina perdió en los cuartos de final ante Uruguay por 5-4 en los penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El seleccionador era Sergio Batista.



MUNDIAL DE BRASIL 2014



Argentina fue subcampeón al caer en la final por 1-0 ante Alemania con un gol en la prórroga. El seleccionador era Alejandro Sabella.



COPA AMÉRICA DE CHILE 2015



Argentina fue subcampeón por segunda vez consecutiva al caer 4-1 en los penaltis ante los locales, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. El seleccionador era Gerardo Martino.



COPA AMÉRICA CENTENARIO DE ESTADOS UNIDOS 2016



Argentina fue nuevamente subcampeón al caer por 4-2 en los penaltis ante Chile tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. El seleccionador era Gerardo Martino. Lionel Messi renunció a la selección tras la final, pero regresó meses después.



MUNDIAL DE RUSIA 2018



Argentina perdió en los octavos de final ante Francia, luego campeón, por 4-3. El seleccionador era Jorge Sampaoli.



COPA AMÉRICA DE BRASIL 2019



Argentina fue tercero tras ganarle a Chile el último partido y haber perdido ante Brasil en las semifinales.



DATO EXTRA: LA GRAN PARADOJA



Argentina ganó cinco de los siete mundiales Sub'20 que se disputaron entre 1995 y 2007 (Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007). Además, ganó la medalla dorada con la Sub'23 en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008.



EL CASO MESSI



Lionel Messi fue campeón mundial juvenil en Holanda 2005 y campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Este sábado obtuvo su primer título con la absoluta tras haber jugado y perdido otras cuatro finales. / EFE