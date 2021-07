Gareca: Queríamos ganar este partido y se nos escapa al final

Copa América

Viernes 9| 11:44 pm





(EFE).- El técnico de la selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, lamentó haber perdido este viernes el partido por el tercer lugar de la Copa América 2021 ante Colombia (3-2), pero destacó la campaña de su equipo y la aparición de nuevos talentos de cara a las eliminatorias mundialista



"Lógicamente queríamos ganar este partido y se nos escapa en el final. Lamentablemente no pudimos mantener una regularidad, pero el balance es bueno y es sumamente positivo", declaró Gareca en rueda de prensa al final del partido disputado en el estadio Nacional 'Mané Garrincha', de Brasilia.



El marcador lo abrió el peruano Yoshimar Yotún, a los 44 minutos, y Juan Guillermo Cuadrado, de tiro libre, igualó a los 48 para los colombianos. El segundo tanto cafetero lo anotó Luis Díaz en el minuto 65 y la paridad la convirtió Gianluca Lapadura en el 82.



El gol de la victoria lo convirtió nuevamente Díaz, el atacante del Oporto portugués y figura del partido, ya en tiempo de reposición.



Para Gareca, "el equipo compitió y llegó a las finales. Hubo chicos interesantes y jugadores que se sostuvieron en un nivel de rendimiento".



"Estamos tranquilos porque es un tiempo ganado. Vamos a esperar para la fecha -de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022 en septiembre- y ver cómo están todos", destacó el entrenador, quien reconoció el esfuerzo físico de sus dirigidos.



"No paramos nunca y sentimos el trajín. Renato (Tapia) ya se fatigó en el primer tiempo. En todo el torneo enfrentamos a selecciones muy intensas, muy difíciles, pero el equipo está bien. Hemos encontrado muchachos importantes que han competido, entonces el saldo positivo en general", apuntó.



Gareca calificó también como "muy satisfactorio" llegar a 80 partidos al frente de la selección peruana, que a pesar de la buena campaña en Copa América ocupa las últimas posiciones en la eliminatoria mundialista.



El título de la Copa América lo disputarán este sábado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro las selecciones de Brasil, que defiende la conquista obtenida en 2019, y Argentina, del astro Messi, que busca su primer trofeo de campeón con la Albiceleste.



"Los dos son parejos, con 50 % de posibilidades por la jerarquía y la historia que tienen los dos. Si me preguntan a mí quiero que Argentina salga campeón, pero está muy parejo", opinó Gareca sobre la final. EFE