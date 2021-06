Uruguay y Paraguay con la mirada en los cuartos de final

Copa América

Domingo 27| 10:35 am





Con sus ojos puestos en los cuartos de final, Uruguay y Paraguay se medirán este lunes por la última jornada del Grupo A de la Copa América.



El Estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro (Brasil), será testigo de un encuentro en el que ambos equipos lucharán por escalar posiciones en una tabla que es liderada por Argentina con siete unidades.



Segundo con seis puntos, Paraguay sabe que sumando mantendrá esa ubicación y hasta podría trepar a la cima. Uruguay, por su parte, tiene claro que debe evitar la derrota para no cruzarse con Brasil en el primer juego de la ronda de eliminación.



Con tres partidos disputados, la Celeste es cuarta con cuatro enteros, uno menos que Chile, que tendrá libre la última jornada.



Luego de conseguir frente a Bolivia su primera victoria, es probable que el seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, repita el sistema que utilizó con cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos atacantes.



Sin embargo, aún hay algunas dudas sobre quiénes serán los futbolistas que el entrenador pondrá desde el comienzo.



Con una amarilla acumulada desde los anteriores encuentros, Federico Valverde podría perderse el juego de cuartos de final en caso de recibir otra. Además, algunos jugadores aún no tuvieron descanso.



Días atrás, el 'Maestro' Tabárez fue claro en una rueda de prensa en la que subrayó que apostaría por los que estuvieran en plenitud física.



Por esto, habrá que esperar hasta poco antes del partido para conocer un equipo titular en el que seguramente Nahitan Nández vuelva a jugar como lateral derecho y en el que podría haber alguna sorpresa como la inclusión del joven Facundo Torres.



Del otro lado, el seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, probablemente apostará por un once similar al que utilizó en la victoria por 0-2 frente a Chile.



En este, Miguel Almirón repetirá como titular en una delantera en la que podría estar acompañado por Carlos González o por Gabriel Ávalos.



Mientras tanto, la defensa estará liderada por el capitán, Gustavo Gómez, quien también acumula una tarjeta amarilla.



Apenas tres semanas después de lograr una igualdad 0-0 en el Centenario en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, la Albirroja intentará repetir esa actuación para volver a anular el ataque uruguayo.





- Alineaciones probables:



Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, DIego Godín, Matías Viña; Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani.



Entrenador: Óscar Washington Tabárez.



Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez; Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena; Santiago Arzamendia; Miguel Almirón y Gabriel Ávalos.



Entrenador: Eduardo Berizzo.



Árbitro: El brasileño Raphael Claus, asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires.



Cancha: Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Copa América.

EFE