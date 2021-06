Arboleda confía en jugar de "igual a igual" con Brasil y pasar a cuartos

Copa América

El defensa ecuatoriano Robert Arboleda dijo este sábado que confían en jugar de "igual a igual" con Brasil, como hicieron en las eliminatorias mundialistas, y pasar a cuartos de final de la Copa América de 2021 porque, según dijo, se lo merecen.



"Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y ninguna selección le ha jugado igual a igual a Brasil como lo hemos hecho en las eliminatorias, y esta vez no será la excepción", dijo Arboleda en la rueda de prensa previa al decisivo duelo con la Canarinha.



Ecuador se medirá este domingo a la todopoderosa selección brasileña, ya clasificada como primera de grupo, en el estadio Olímpico de Goiania, con la obligación de obtener un buen resultado para obtener su pase a los cuartos de final del torneo americano.



La Tricolor no ha conseguido ninguna victoria hasta el momento, pues perdió contra Colombia (1-0) y empató después con Venezuela (2-2) y Perú (2-2).



En caso de un empate o una derrota contra la Canarinha, su clasificación dependerá de lo que haga la Vinotinto frente a Perú en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



"Tenemos la capacidad de hacer un buen papel y conseguir esa clasificación porque lo merecemos y lo merece el profesor (el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro) por todo lo que ha hecho por nosotros", declaró el zaguero de 29 años.



Sobre los tres últimos tropiezos, señaló que Ecuador fue superior, pero les faltó "un poco de suerte" para conseguir la victoria.



"Sólo nos falta un poco de suerte porque futbolísticamente estamos yendo bien y el entrenador está feliz con nuestro desempeño", explicó el jugador del Sao Paulo.



"Ecuador está haciendo un gran trabajo", completó.



No obstante, también afirmó que el actual plantel es "muy joven" y que les falta "un poco de experiencia", pero que "eso se aprende" con el paso del tiempo.



"Ecuador está para grandes cosas. Es un proceso en el que el profesor (Alfaro) está trabajando de la mejor manera y nosotros estamos intentando acatar lo que él nos pide", manifestó.

