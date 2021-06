Borré y Fabra afirman que Colombia quiere conquistar la Copa América

Copa América

Viernes 25| 9:22 pm





(EFE).- El delantero de River Plate Rafael Santos Borré y el lateral de Boca Juniors Frank Fabra, coincidieron en afirmar este viernes que el objetivo de la selección de Colombia, clasificada a los cuartos de final de la Copa América, es conquistar el título, como ocurrió una vez hace 20 años, en 2001.



"Poder ir a la final y poder ganar la Copa América", son los nuevos objetivos de la plantilla que orienta Reinaldo Rueda, manifestó hoy Fabra en Río de Janeiro.



"Nosotros queremos salir campeones, ese el objetivo. Nosotros vinimos aquí porque tenemos una ilusión, un sueño, que es lograr un título con la selección y esa es la mentalidad", dijo por su parte el ariete de River Plate en una rueda de prensa.



Borré, de destacado desempeño con un rol defensivo en el partido que Brasil ganó el miércoles de remontada por 2-1 en el último minuto, dijo que ese día sus rivales se dieron cuenta de que Colombia puede "competir muy bien", y recalcó que la plantilla tiene una "mentalidad" para luchar por el título.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda, que descansan en la última jornada de la fase de grupos, están a la espera de conocer a su rival en cuartos de final, que puede ser cualquiera de los clasificados del Grupo A: Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.



"En esta Copa América y en las eliminatorias suramericanas los rivales son muy complicados. Hay muchas selecciones que vienen haciendo un cambio generacional importante y eso hace que haya talentos nuevos de los cuales no se tiene mucha información o no se conocen mucho a nivel de selección", expresó Borré.



El exdelantero del Atlético de Madrid y del Villarreal dijo que en lo personal ha podido aportar para dar solidez, "ayudar a recuperar" y apoyar a los volantes.



Admitió que le falta aportar en lo que más le gusta, el "juego ofensivo".



Fabra, lateral izquierdo de Boca Juniors, último futbolista en sumarse a la selección colombiana, dijo que está en buenas condiciones para cuando Rueda decida utilizarlo.



"Hago parte de la lista de jugadores que está a disposición. Me toque jugar o no, voy a estar haciendo mucha fuerza por mis compañeros y lo fundamental es que llegamos a cumplir los objetivos que queremos y que nos trazamos al principio", manifestó.



Dijo que para el partido que viene en cuartos de final Colombia debe estar preparada, como contra Brasil, pues los objetivos son claros: "poder ir hasta la final y poder ganar la Copa América".



"Sabemos que hay grandes rivales que proponen, lo pudimos ver ayer en el partido Paraguay-Chile, que son grandes equipos que tienen sus cosas importantes dentro del terreno de juego. Así que nosotros debemos estar preparados para el equipo que nos toque, dar el máximo de lo que tenemos y poder pasar de fase", puntualizó. EFE