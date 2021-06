César Farías: Sencillamente no pudimos traducir en goles lo que queríamos

Copa América

Jueves 24| 10:13 pm





(EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, lamentó este jueves que no se pudiera "traducir en goles" lo que buscaba el plantel boliviano en el encuentro en el que la Verde cayó por 0-2 ante Uruguay en la cuarta fecha de la Copa América.



"Sencillamente no pudimos traducir en goles lo que queríamos y en un momento en que nos podíamos haber ido cero a cero en el primer tiempo y venir con fuerzas al segundo no se dio", lamentó Farías en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio Arena Pantanal de la ciudad brasileña de Cuiabá.



Bolivia estaba llevando un buen partido, pero el gol recibido cerca del final de la primera mitad lo "complicó" e hizo que los "charrúas" fueran "más sólidos en defensa y costó romperles las líneas", sostuvo.



"Pero en ningún momento los jugadores se desanimaron, intentaron jugar, intentaron ir, sostener la pelota, equilibraron el partido con la pelota y bueno, no se pudo lograr el resultado", manifestó el venezolano.



El estratega sostuvo que "duele perder" porque sus dirigidos han mostrado mejoras "en muchos aspectos", pero reconoció que aquello se debe extrapolar "en victorias" porque los resultados "son los que más alegran el alma y el corazón en un futbolista".



La copa no ha sido "sencilla" para Bolivia, pues tras dos buenos partidos en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, el plantel fue golpeado por los casos de la covid-19 detectados en sus filas y una expulsión en el primer partido del certamen continental, consideró.



"Caerle encima a los jugadores que han puesto ganas, que han mostrado fútbol no me parece honesto de mi parte", manifestó Farías, quien también lamentó la cantidad de tarjetas amarillas que recibió la Verde.



El venezolano remarcó que en todos los encuentros disputados hasta el momento, los bolivianos cometieron "menos faltas que el rival" pero terminaron "recibiendo más tarjetas", algo que debería ser "digno de reflexionar para los que conducen los partidos".



"Hay cosas que uno ve, analiza y sigue trabajando, pero el resultado siempre estimula y lo estamos necesitando", agregó.



Bolivia es colista del grupo A sin unidades, mientras que Uruguay tiene cuatro en una serie liderada por Argentina con siete puntos.



La Verde se enfrentará con la Albiceleste el próximo lunes en Cuiabá en la quinta y última fecha de la fase de grupos, mientras que Uruguay se medirá con Paraguay. EFE