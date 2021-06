CONMEBOL explica el polémico gol de Brasil a Colombia y revela el audio con el VAR (+VIDEO)

Copa América

Daniel Abreu

El triunfo de Brasil ante Colombia se vio ensuciado por una acción que nunca antes se había visto en el fútbol que al estudiar el nuevo reglamento de la FIFA se puede apreciar que tiene un vacío que está abierto a la interpretación del colegiado, el cual terminó favoreciendo al equipo local y significó el empate parcial.

La jugada se dio al minuto 78’ a pocos minutos del final, con un cuadro canarinho lanzado al ataque ya que perdían su invicto. El hecho ocurrió cuando Neymar quiere dar un pase filtrado a pocos metros del área pero que termina pegando en el arbitro argentino Néstor Pitana, quien amagó para detener la acción pero que acabó por dejar seguir ya que el balón cayó en un jugador brasileño y señalando la ley de la ventaja, dejando desconcertados a los colombianos que se habían detenido por un instante. Rápidamente, Lucas Paquetá abrió con la banda izquierda con Lodi que centra al corazón del área donde se encontraba Firmino que de cabeza la manda al fondo de la red.

Los cafeteros fueron de inmediato contra el arbitro por no detener el juego cuando pegó en él, escudándose en la regla de que en ese momento debía parar el ataque y hacer el bote a tierra. Los reclamos duraron casi 10 minutos, en donde salió amonestado David Ospina, quien el que más insistente de todos los colombianos que rodearon al árbitro.

La regla dice textualmente: “El balón no estará en juego cuando toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además un equipo inicie un ataque prometedor o el balón entre directamente en portería o el equipo en posesión del balón cambie. En todos los casos anteriores, el juego se reanudará con un balón a tierra”.

Jugadores, fanáticos y distintos medios argumentan que la jugada es un ataque prometedor de gol y por esta razón se tuvo que detener el juego. Sin embargo, la CONMEBOL da su versión al respecto ya que el mismo arbitro no estaba seguro si su decisión era la acertada y la jugada fue consultada con el VAR que explica: "El árbitro tomó una decisión que se ajusta a las reglas del juego ya que el balón no entra directamente en la portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las que se debería parar el juego y reanudar con un bote neutral".

En el audio con el VAR se puede apreciar que los arbitros dudan en la decisión y al final se inclinan a la cantado inicialmente por el principal.

Aun así, esta es una de esas jugadas polémicas que terminarán sin convencer totalmente a los perjudicados que seguirán señalando esta acción como injusta, tanto que la federación colombiana pide la suspensión de Pitana y todo el equipo arbitral del VAR. Queda ver que tan beneficiosa es esta victoria para los brasileños en el resto del torneo y que tan contraproducente es la derrota para los colombianos.