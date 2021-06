Uruguay no se guardará nada frente a Bolivia

Copa América

Miércoles 23| 4:21 pm





Cuiabá.



"Vamos a poner el equipo que crea que está en mejores condiciones y no pensando en cuidar a nadie que esté totalmente sano", señaló el entrenador durante una rueda de prensa virtual.



De acuerdo con esto, explicó que el "crucial" juego frente a los dirigidos por el venezolano César Farías será como una final para Uruguay, que acumula una unidad de seis disputadas.



Asimismo, apuntó que se trabaja mucho en la recuperación de la plantilla y mostró su disconformidad por lo ajustado del calendario del principal torneo continental a nivel de selecciones.



"No entiendo en una Copa América donde los partidos son tan importantes que en seis días tengamos que jugar tres partidos. Recién en el último partido de la serie vamos a tener un día más, que tendrían que ser los días normales en este tipo de competición", dijo Tabárez, quien aseguró que los futbolistas terminan los encuentros "cansadísimos".



Sobre su próximo rival, el seleccionador uruguayo puntualizó que "tiene sus puntos fuertes" y que es un equipo "bien estructurado, con jugadores de buen pie".



"Tienen algunos movimientos muy particulares cuando van al ataque que necesitan de una atención nuestra y de una concentración en las cosas que tenemos que hacer", apostilló Tabárez, quien resaltó la capacidad de liderazgo de Marcelo Martins Moreno.



Por otra parte, habló de la "mejoría" de su equipo en el duelo ante Chile, que, dijo, por largos momentos le "impuso" cosas al rival.



"La sensación es que logramos muchas de las cosas que queríamos ver en el campo", enfatizó Tabárez, quien avisó de que tratarán de encarar el próximo juego "con la misma actitud".



Finalmente, expresó que, pese a que Uruguay acumula cinco encuentros sin victorias entre Copa América y eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, el cuerpo técnico no puede cambiar cosas "permanentemente".



La Celeste se medirá este jueves con Bolivia en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá por la cuarta jornada del Grupo A, que lidera Argentina, con 7 unidades, dos más que Chile, ambos con tres encuentros disputados. EFECuiabá (Brasil), 23 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este miércoles que no dará descanso a ningún jugador que esté en plenitud física y que la Celeste se enfrentará con Bolivia por el Grupo A de la Copa América con todos los titulares que se encuentren a disposición.



"Vamos a poner el equipo que crea que está en mejores condiciones y no pensando en cuidar a nadie que esté totalmente sano", señaló el entrenador durante una rueda de prensa virtual.



De acuerdo con esto, explicó que el "crucial" juego frente a los dirigidos por el venezolano César Farías será como una final para Uruguay, que acumula una unidad de seis disputadas.



Asimismo, apuntó que se trabaja mucho en la recuperación de la plantilla y mostró su disconformidad por lo ajustado del calendario del principal torneo continental a nivel de selecciones.



"No entiendo en una Copa América donde los partidos son tan importantes que en seis días tengamos que jugar tres partidos. Recién en el último partido de la serie vamos a tener un día más, que tendrían que ser los días normales en este tipo de competición", dijo Tabárez, quien aseguró que los futbolistas terminan los encuentros "cansadísimos".



Sobre su próximo rival, el seleccionador uruguayo puntualizó que "tiene sus puntos fuertes" y que es un equipo "bien estructurado, con jugadores de buen pie".



"Tienen algunos movimientos muy particulares cuando van al ataque que necesitan de una atención nuestra y de una concentración en las cosas que tenemos que hacer", apostilló Tabárez, quien resaltó la capacidad de liderazgo de Marcelo Martins Moreno.



Por otra parte, habló de la "mejoría" de su equipo en el duelo ante Chile, que, dijo, por largos momentos le "impuso" cosas al rival.



"La sensación es que logramos muchas de las cosas que queríamos ver en el campo", enfatizó Tabárez, quien avisó de que tratarán de encarar el próximo juego "con la misma actitud".



Finalmente, expresó que, pese a que Uruguay acumula cinco encuentros sin victorias entre Copa América y eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, el cuerpo técnico no puede cambiar cosas "permanentemente".



La Celeste se medirá este jueves con Bolivia en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá por la cuarta jornada del Grupo A, que lidera Argentina, con 7 unidades, dos más que Chile, ambos con tres encuentros disputados. EFE