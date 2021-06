Rueda dice que Colombia está dispuesta a hacer historia en partido con Brasil

Copa América

Martes 22| 10:04 pm





(EFE).- El seleccionador colombiano, Reinaldo Rueda, afirmó este martes que Colombia está dispuesto a marcar historia en el partido en el que su equipo se medirá a Brasil el miércoles en Río de Janeiro por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América.



"Es uno de esos partidos que hay que jugar con esa disposición de marcar historia y creo que todo va a pasar por ahí", señaló Rueda en la rueda de prensa previa al partido del miércoles y al ser interrogado sobre la dificultad de medirse al máximo favorito al título de la Copa América Brasil.



"Ese es el partido a jugar. Tendremos un rival de mucho respeto, de gran valor, que está en un buen momento y tiene la exigencia de ganar por jugar como local", agregó el seleccionador al referirse a un Brasil que lidera la clasificación del Grupo B tras haber goleado por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú.



Rueda indicó que una de sus alternativas es alinear tres volantes contra Brasil para neutralizar la potencia de la Canarinha pero agregó que el resultado del partido dependerá de la posesión del balón.



"Brasil tiene una muy buena posesión de balón y todo va a depender de la disputa por esa posesión. Si nosotros también podemos tener esa posesión por un buen porcentaje de tiempo y tenemos opciones de ataque podremos tener un resultado favorable", dijo.



"Ese (disputar la posesión del balón) es nuestro plan de juego para poder neutralizar a Brasil", afirmó.



De acuerdo con el estratega, en la media en que Colombia sepa mantener el balón, podrá minimizar la potencia de Brasil y reducirle las oportunidades.



"Tenemos que reaccionar con orden e inteligencia para reducirle los espacios y evitar que nos puedan producir daño", reiteró.



Afirmó que la responsabilidad por la defensa frente a Brasil es de todo el equipo y no exclusiva de los zagueros, y que la premisa de Colombia será reducir el poder ofensivo de Brasil y neutralizar las conexiones con Neymar y con los otros atacantes brasileños.



Agregó que, salvo por algunos cambios puntuales, su intención es mantener la alineación básica con la que Colombia ha jugado cinco partidos en los últimos 17 días (dos por las eliminatorias y tres por la Copa América).



"Naturalmente hay dos o tres situaciones puntuales en las que tenemos que evaluar lo que se pueda presentar en el partido con Brasil y evaluar algunos jugadores que no han estado físicamente bien", dijo.



Afirmó que todos sus jugadores están recuperados y que, tras las últimas evaluaciones médicas, la totalidad de futbolistas trabajaron bien en el entrenamiento de este martes.



"Hay situaciones que esperamos resolver en las próximas horas porque hay que pensar en el partido y ver cómo se sienten los jugadores", apuntó al ser interrogado sobre el cansancio que ya deja ver Juan Guillermo Cuadrado, uno de los hombres claves de Colombia.



"Él (Cuadrado) es muy consciente de su situación. Hizo un gran partido contra Perú pero sintió el esfuerzo de los partidos anteriores. Pero es un jugador de buena huella y que trabaja muy bien, y espero que en las horas que faltan llegue a un estado que nos permita tenerlo a disposición", opinó.



Rueda considera que, pese a que Colombia sólo ha conseguido una victoria en la Copa América -encajó un empate y sufrió una derrota- su balance del equipo es positivo hasta ahora.



"Creo que ha sido más lo positivo. Cada uno de los jugadores ha dado lo mejor de sí pese a que están en momentos diferentes. La adaptación ha sido diferente. Y ese es mi objetivo en este torneo, que muchos de los que no han sido titulares tengan la experiencia y aprendan de la experiencia y que la Copa América nos permita sacar conclusiones para lo que sigue de las eliminatorias", dijo.



Subrayó también que hasta ahora no ha podido alinear el que considera su equipo ideal debido a que los jugadores vienen de momentos diferentes en sus respectivas ligas. EFE