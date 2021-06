Uruguay se entrena y no despeja incógnitas a horas del clásico con Argentina

Copa América

(EFE).- A falta de un día para enfrentar a Argentina en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América, la selección uruguaya se entrenó este jueves en el estadio Ciro Machado de Brasilia pero no despejó al menos tres dudas en su once titular.



Aún con el equipo sin confirmar, es un hecho que Edinson Cavani retornará a la titularidad luego de perderse por suspensión los últimos dos juegos por eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.



El delantero del Manchester United inglés debe volver a formar la sociedad de ataque con Luis Suárez.



El seleccionador Oscar Washington Tabárez no ha definido públicamente tres asuntos: si Federico Valverde se mantiene en el once inicial, si Martín Cáceres juega como titular y si Giovanni González ocupa un lugar en el centro del campo o en la última línea.



Bajo las órdenes de Tabárez los futbolistas hicieron ejercicios físicos y luego disputaron un encuentro informal.



Este fue ganado por el once que tuvo como portero al defensor del Barcelona Ronald Araujo, en el que también estuvieron José María Giménez, Maximiliano Gómez, Federico Valverde y Diego Godín.



El viernes, Uruguay se medirá con Argentina en el debut luego de tener libre en la primera fecha.



El combinado dirigido por Lionel Scaloni disputará su segundo juego luego de empatar 1-1 con Chile el 14 de junio



En principio, Uruguay saltará al campo con Fernando Muslera; González, Giménez, Godín y Matías Viña; Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz; Suárez y Cavani.



Con estos futbolistas, la Celeste buscará ganar el primer juego que disputa en el torneo continental, algo que logró en dos de las últimas cinco ediciones.



Este jueves, durante una conferencia de prensa, Tabárez aseguró que no podrá una marca personal contra Lionel Messi y resaltó: "pobre el que tenga que hacerlo". EFE