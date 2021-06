Martins Moreno arremete contra la Conmebol por contagios en la Copa América

Copa América

(EFE).- El delantero internacional y goleador histórico de Bolivia Marcelo Martins Moreno arremetió este martes contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a la que responsabilizó por los contagios de la covid-19 detectados en la Copa América que se disputa en Brasil desde el domingo.



"Gracias a ustedes de Conmebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes!!! ¿Si se muere una persona qué van a hacer ustedes? Lo que les importa solamente es el DINERO. ¿La vida del jugador no vale nada?", fue el mensaje del 'Flecheiro' boliviano en una historia publicada en su cuenta oficial en Instagram.



El comentario fue acompañado con una fotografía de un jugador de la Verde sometiéndose a una prueba PCR y el titular de una noticia en portugués sobre los contagios de la covid-19 relacionados con la Copa América.



La publicación permaneció durante unas horas en la historia de Martins Moreno y luego desapareció.



El Ministerio de Salud de Brasil informó en esta jornada que subió a 52 el número de contagiados de la covid-19 en las delegaciones que participan en la Copa América y empleados de la organización del torneo.



Según la fuente, 33 de los positivos corresponden a jugadores y miembros de las selecciones y los otros 19 a empleados del certamen, que se disputará hasta el 10 de julio.



Los casos han sido compilados por la Conmebol, que agrupa a las diez federaciones de fútbol en Sudamérica.



La más afectada hasta el momento ha sido la delegación venezolana, que ha registrado 13 casos, mientras que en Bolivia se confirmó el contagio de tres jugadores y una persona del cuerpo técnico.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no ha revelado los nombres de los futbolistas contagiados, pero la prensa deportiva local asegura que entre ellos se encuentra Martins Moreno, capitán de la Verde.



En la víspera, los 24 jugadores elegidos por el venezolano César Farías para enfrentar a Paraguay en el debut de Bolivia en el certamen dieron negativo en la prueba por la Conmebol antes del encuentro.



La Verde, que cayó por 3-1 en ese encuentro, se trasladó en esta jornada desde Goiania hasta Cuiabá, donde este viernes se medirá con Chile en la segunda fecha del grupo A.



La FBF no se ha pronunciado hasta el momento sobre lo que dijo Martins Moreno. EFE