La joya uruguaya que debe faltar el respeto en la Copa América

Montevideo, 15 jun (EFE).- Facundo Torres, una de las joyas de Uruguay para la Copa América, recordó este martes que en su debut ante Paraguay por las Eliminatorias del Mundial 2022, el entrenador, Oscar Washington 'Maestro' Tabárez, le dijo que en la cancha debe "faltar el respeto".



"Me dio muchísima confianza a la hora de entrar, me llamó y me dijo que hiciera lo mismo que en el club que eso era lo que me había traído hasta acá, que faltara el respeto en el buen sentido de la palabra. Estoy feliz de la vida, de la oportunidad que me regala de poder seguir en esta Copa América", dijo la estrella del Peñarol uruguayo.



El delantero, que debutó en la segunda mitad del duelo ante Paraguay y días después fue titular ante Venezuela -ambos con resultado 0-0-, aseguró que está "viviendo un sueño" tanto por la competición continental como por los grandes equipos y jugadores a los que deberá enfrentar; como la Argentina de Lionel Messi contra la que debutará la Celeste este viernes.



"Es increíble, no sé si he caído de dónde estoy, lo que viene por delante, pero lo afronto con total seriedad, responsabilidad y quiero que nos vaya lo mejor posible", enfatizó Torres.



Respecto a su posición en el campo de juego, señaló que se siente cómodo jugando libre para poder ir desde la derecha a la izquierda de la cancha.



También manifestó que, si bien al principio le impactó estar con estrellas mundiales como Luis Suárez o Edinson Cavani, tuvo que sortear esa etapa lo más rápido posible para verlos como sus compañeros y así entrenarse a la par.



Torres, que tenía solo 11 años cuando Uruguay salió campeón de América por última vez en 2011, contó que tiene el álbum de cromos de aquella última victoria y que en aquel entonces veía a la selección como "algo inalcanzable"



En la Copa América, Uruguay debutará frente a Argentina el viernes 18 de junio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Sus otros rivales del grupo A son Paraguay, Chile y Bolivia. EFE