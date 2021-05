Godín pide "garantía y tranquilidad" para disputar la Copa América

Copa América

El capitán de la selección de fútbol de Uruguay, Diego Godín, pidió este lunes "garantía y tranquilidad" para que quienes participan en la Copa América puedan afrontarla sin preocuparse de cuestiones ajenas al deporte.



"Dónde se juegue y cómo se juegue no es un tema que nosotros podamos decidir, como ya sabemos, ni que dependa de nosotros. Lo que queremos y deseamos es tener la garantía y la tranquilidad para todos los actores de la Copa América. Que tengamos la tranquilidad y que pueda ser un grandísimo espectáculo, como es, la Copa América", declaró.



El defensa del Cagliari italiano compareció este lunes en una rueda de prensa virtual ofrecida por AUF.TV al término de la sesión de entrenamiento del combinado uruguayo en el Complejo Celeste, a las afueras de Montevideo, previo a la disputa de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



"En este caso, es Brasil, nos dicen, pero estamos esperando tener más información. Que nos digan en qué sede, en qué lugar, en qué estadio", comentó Godín, quien agregó la inquietud en estos momentos por saber qué sitios pueden cumplir con "las condiciones y la infraestructura".



Para el capitán celeste, el conjunto que dirige el 'Maestro' Oscar Washington Tabárez solo debe preocuparse de prepararse "desde lo físico y lo mental" para pelear por conquistar la decimosexta Copa América de su palmarés.



"Tenemos esa ilusión (por ganar la 16ª) y lo vivimos con esa alegría", declaró Godín, quien dijo ser consciente de que, en estos momentos de "pérdidas y cosas horribles que ocurren en el mundo", los deportistas tienen "la responsabilidad" de llevar "alegría y pasión a los hogares para que puedan disfrutar" con ellos.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes que la Copa América aplazada desde 2020 se jugará en Brasil, después de que la noche de este domingo se informara de que Argentina no la organizaría debido a la intensificación de la pandemia en ese país.



Previamente, Colombia, que iba a coorganizar el torneo con Argentina, solicitó un aplazamiento ante el conflicto social que vive ese país, lo que no fue aceptado por la Conmebol.



El torneo se disputará del 13 de junio al 10 de julio.

