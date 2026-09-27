Barcelona en suspenso tras parte médico de un jugador clave para Flick

El parón de selecciones suele ser un suspenso total para los clubes, que viven con máxima tensión la participación de sus jugadores, deseando que puedan regresar en el pleno de su rendimiento. Ejemplo de esto lo tiene el Barcelona, que ha pasado horas de alarmas por uno de sus futbolistas.

Se trata de Eric García, quien iba a ser titular en el partido que ganó España a Inglaterra (2-3) en Wembley, pero unas molestias en el calentamiento provocaron un cambio de última hora, dejando su lugar en el lateral diestro en el once para Marc Pubill.

A partir de ese momento, en el bando catalán era más que necesario el parte médico para conocer con exactitud la situación del defensor.

Lo cierto es que después de haber sido revelada el comunicado médico por la RFEF algo de tranquilidad ha llegado a los predios culé.

¿Qué tiene el defensor de Barcelona y cuántos partidos podría perderse?

En la comunicación de la 'Roja' se apuntó que la situación de García solo reviste a unas molestias en su rodilla izquierda, que no supondrían una lesión de mayor gravedad.

Pese a esto, desde el combinado optaron por desconvocar al defensor dándole el lugar a Robin Le Normand, solo con la intención de evitar cualquier gravedad en esas molestias.

Al jugador se le autorizó regresar a Barcelona a continuar con su descanso y recuperación. De hecho, se espera que Eric García pueda estar disponible para Hansi Flick en el regreso de la acción de clubes. Sobre todo, en un calendario pesado como el que tienen los culés en el mes de octubre, con el propio Real Madrid en el camino.