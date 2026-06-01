Andrés Iniesta asume el mando de este equipo en su primera experiencia como DT

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol siempre recuerda a la leyendas que lo hicieron vibrar por largo tiempo. Muchas de ellas son de las que al colgar los botines quieren seguir ligado al deporte de sus amores, pero desde otro rol: la dirección técnica. El caso más reciente lo protagoniza el mítico mediocampista del FC Barcelona: Andrés Iniesta.

El español es noticia ahora mismo porque iniciará su aventura en los banquillos y ya tomará las riendas de un club, en este caso de Emiratos Árabes Unidos. Se trata de Gulf United FC, que ya anunció el paso de forma oficial este lunes 1 de junio.

El manchego que se encuentra a la espera de la obtención del título de Licencia Pro de entrenador, que lo habilitará oficialmente para estar detrás de ese banquillo en competiciones, ya estaba residenciado en Dubái, tras retirarse como profesional hace dos temporadas.

"El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle una parte de lo que me ha aportado: a través de la formación, del aprendizaje y del trabajo diario con jóvenes jugadores que tienen el hambre y el talento necesarios para llegar lejos", expresó Iniesta.

¿En qué categoria se encuentra el nuevo equipo de Andrés Iniesta?

El recordado mediocampista ya se encontraba muy cerca del Gulf United, porque el club tiene su sede también en Dubái y cuenta con una fecha no tan lejana de fundación (2019). A su vez, otro aliciente para la decisión estuvo en que cuentan con una plantilla con la edad media más baja de la First Division League.

Esa categoría forma parte de la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos y recientemente se le ha conocido en el país por ser el primero en conseguir títulos y ascensos consecutivos en temporadas seguidas.

Desde la presidencia de la entidad, con Ahmed El Saraf, el mensaje fue de optimismo total por la llegada de esta importante figura del fútbol, en un hecho que calificó como "histórico".

"Estamos orgullosos y honrados de dar la bienvenida a Andrés Iniesta al Gulf United FC. No es solo uno de los mejores futbolistas de su generación; es también una persona que siempre ha representado los valores en los que creemos: calidad técnica, inteligencia y un amor auténtico por el juego", afirmó El Saraf.

De esta forma, Andrés Iniesta pondrá inicio a su camino como entrenador, uno que apunta directamente a desembocar en algún momento en el equipo de sus amores: el FC Barcelona.