Alexander González en exclusiva para Meridiano Televisión y Tercer Tiempo

Suscríbete a nuestros canales

La señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión, pudo disfrutar en exclusiva de la presencia de una leyenda de la Vinotinto y vigente campeón en el fútbol venezolano con Carabobo FC. Se trata de Alexander González, quien estuvo para el programa futbolero número uno de nuestro país: Tercer Tiempo.

El lateral recorrió distintos temas con nuestros panelistas Oliver Yaguarán, Jesús López y Javier Rivera, entre ellos varios de sus logros en el fútbol y lo más reciente con la oncena carabobeña.

"Más allá de todas las cosas que han pasado por mí carrera, haciendo después un resumen, cada vez que vine a Venezuela hice algo importante. Quedé campeón con Caracas antes de irme, gané una estrella, luego regresé al Caracas y perdí una final con un equipo bastante joven y ahora regreso con Carabobo y se me dio la oportunidad de quedar campeones en el apertura entendiendo que mí objetivo es lograr una estrella con esta institución", dijo.

Y agregó: "En Europa logré muchas cosas . Estuve en el cuarto lugar de la Copa América histórica con César (Farías). Luego jugué semifinales de la Copa del Rey con el Mirandés, ascendí con el Huesca, no logré ese plus que era estar en la primera división de España, pero se intentó"..

Alexander González explicó el éxito de Carabobo

El futbolista formó parte del reciente logro del 'granate', con la obtención del Torneo Apertura, y explicó varios de los puntos que considera han sido clave para consistencia en el balompié criollo.

"La estructura. No es casualidad que en tres años consecutivos esté metido arriba. Tienen una organización, económicamente está estable y se traen jugadores con coherencia. Tienen un cuerpo técnico extraordinario...todo el mundo tiene su espacio y todos hacen el bien para su equipo", expresó.

"El objetivo era lograr 10 partidos internacionales, que lo logramos, después se sumó el objetivo de trascender y estuvimos a 25 minutos...Finalmente, se tuvieron que sacrificar cosas, familia, el estar con los hijos, con los abuelos, con los tíos, priorizar el tema de la recuperación, pero al final se logró el resultado", comentó.

El peso de un Mundial para la Vinotinto

Ya en el cierre de la conversación, el futbolista reconoció las cosas que aún faltan a nuestro fútbol para tener un mayor peso internacional y que el pasaporte, como se suele mencionar, no pese.

"Considero que no clasificar a un mundial te pone en una escala menor a otros. Somos la única selección de Sudamérica que no ha clasificado. Al final eso cuando vas a presentarte a un club, más allá de los partidos que tengas, siempre te van a ver como la segunda opción. Ya ahora lo del pasaporte es trillado, porques si tú eres bueno y mejor que otro vas a estar. Pero eso de no clasificar al Mundial creo que dentro del fútbol es un antes y un después", dijo.