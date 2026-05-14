Yordano realizará conciertos en Venezuela: conoce dónde serán y los precios

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El cantante Yordani Di Marzo comenzará dentro de poco su gira “Ida y vuelta 2026”, en la que promete regalar a sus fanáticos noches increíbles llena de buena música, con los éxitos más grandes de su carrera.

Cronograma de presentaciones

El intérprete de éxitos como “Perla negra”, “Locos de amor”, “Por estás calles” y “Manantial de corazones”, comenzará la gira el 11 de junio con la presentación en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

Luego la gira llegará al estado Zulia, donde se presentará el 26 de julio en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Y finalmente, el 31 de julio en el Hotel Hesperia WTC de Valencia.

“Falta poco. Que emoción volvernos a encontrarnos”, ha escrito en Instagram el cantante, por la emoción de encontrarse con el público que por años lo ha seguido, respetado y apoyado su carrera.

Sus fanáticos le mostraron gran apoyo hace algunos días, en las votaciones del Tiny Desk Contest 2026, en la categoría de los “Favorito de los Fans”.

Costo de la boletería

Los boletos para disfrutar de la música del ganador del Grammy a la Excelencia, ya se pueden conseguir a través de www.miticket.com.ve con los siguientes precios:

Foso de Orquesta: $109,10

Patio Central Bajo: $90,91

Patio Central Alto: $72,73

Patio Bajo Lateral / Palcos: $63,64

Patio Lateral: $54,55

Balcón Central I: $45,45

Balcón Central II: $36,36

Balcón Lateral: $27,27