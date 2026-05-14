Farándula

Yordano realizará conciertos en Venezuela: conoce dónde serán y los precios

El artista tiene hasta el momento tres fechas confirmadas en diversas ciudades del país 

Por

Elvis González
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 05:14 pm
Yordano realizará conciertos en Venezuela: conoce dónde serán y los precios
Yordano / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El cantante Yordani Di Marzo comenzará dentro de poco su gira “Ida y vuelta 2026”, en la que promete regalar a sus fanáticos noches increíbles llena de buena música, con los éxitos más grandes de su carrera.

NOTAS RELACIONADAS

Cronograma de presentaciones

El intérprete de éxitos como “Perla negra”, “Locos de amor”, “Por estás calles” y “Manantial de corazones”, comenzará la gira el 11 de junio con la presentación en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

Luego la gira llegará al estado Zulia, donde se presentará el 26 de julio en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Y finalmente, el 31 de julio en el Hotel Hesperia WTC de Valencia.

“Falta poco. Que emoción volvernos a encontrarnos”, ha escrito en Instagram el cantante, por la emoción de encontrarse con el público que por años lo ha seguido, respetado y apoyado su carrera.

Sus fanáticos le mostraron gran apoyo hace algunos días, en las votaciones del Tiny Desk Contest 2026, en la categoría de los “Favorito de los Fans”.

Costo de la boletería

Los boletos para disfrutar de la música del ganador del Grammy a la Excelencia, ya se pueden conseguir a través de www.miticket.com.ve con los siguientes precios:

Foso de Orquesta: $109,10

Patio Central Bajo: $90,91

Patio Central Alto: $72,73

Patio Bajo Lateral / Palcos: $63,64

Patio Lateral: $54,55

Balcón Central I: $45,45

Balcón Central II: $36,36

Balcón Lateral: $27,27

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?