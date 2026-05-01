Yordano celebra importante victoria musical: “Gracias a todos”

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Se confirmó que el cantante Yordano logró ganar la categoría “Favorito de los Fans” en el concurso musical Tiny Desk Contest 2026. La noticia se dio a conocer el jueves 30 de abril, por una publicación en Instagram de NPR Music.

Gran victoria para Yordano

En la confirmación compartieron un video del músico ítalo-venezolano Giordano Di Marzo, cantando a todo pulmón el tema “Días de junio”, una balada romántica y folclórica que fue del agrado del público.

“El favorito de los fans del concurso diminuto 2026 seleccionado por ti es Yordano. El músico de 75 años y ahora radicado en Astoria, Queens, se lleva el título con su romántica balada”, escribieron.

El concurso anual organizado por NPR Music y que invita a músicos independientes, muestra y celebra la trayectoria del cantante, creador de grandes éxitos musicales como “Perla negra”, “Locos de amor”, “Por estás calles”, “Manantial de corazones”, entre otras.

Mensaje de felicidad

Yordano no dudo en reaccionar a su victoria, agradeciendo a sus fieles fanáticos por haber botado por su música, la cual considera sale de su alma para que el mundo siempre este unido.

En este sentido, citó un verso de la popular canción “Mi gente”, del fallecido salsero Héctor Lavoe.

“Gracias a todos. Como escribió el maestro Johnny Pacheco para el gran Héctor Lavoe: ‘Mi gente lo más grande de este mundo me hace sentir un orgullo profundo’ La música sale de mi alma y para siempre mantenernos unidos”, escribió.

Con la victoria ofrecida por los fans, Yordano avanza a la siguiente ronda de finalistas, cuyo ganador será conocido el 13 de mayo, y que se llevará el premio de una gira por Estados Unidos que iniciará el 10 de junio en Los Ángeles.

Rawayana y Ricky Montaner, escribieron mensajes de felicitaciones para el cantante.