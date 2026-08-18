“Unidos por los Nuestros” logra recaudación histórica para ayudar a Venezuela y Colombia

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El domingo 16 de agosto, se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami un concierto y teletón a beneficio de los afectados por los terremotos en Venezuela y Colombia, con el cual lograron una recaudación histórica.

Con un escenario repleto de estrellas de todas las nacionalidades, se unieron en solidaridad “por los nuestros”. El encargado de abrir la ceremonia fue el reconocido presentador chileno Don Francisco frente a más de 15 mil personas que presenciaron el show en vivo.

“Unidos por los Nuestros” nació como una iniciativa enfocada en apoyar a Venezuela tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio, pero posteriormente amplió su alcance para incluir a Colombia luego del sismo que afectó a ese territorio el pasado 10 de agosto.

Durante la transmisión se habilitaron diferentes mecanismos para realizar donaciones, entre ellos códigos QR, mensajes de texto y el portal de Univision. Además, en medio de la jornada se anunció una contribución de 500.000 dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Una noche llena de estrellas

El evento contó con un line-up de grandes artistas encabezados por Marc Anthony, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi, Feid, Gilberto Santa Rosa, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, entre otros.

Pero la ceremonia también tuvo espacio para sorpresas. Camilo, Evaluna Montaner y Yandel aparecieron en el escenario pese a que sus nombres no figuraban en el programa oficial, provocando una reacción especial entre los asistentes.

Micro TDH y Corina Smith participaron junto a una coral de jóvenes venezolanos para interpretar el tema “Color de esperanza”.

¿Cuánto logró recaudar?

Tras una jornada exitosa, Univision anunció la recaudación de 1,3 millones de dólares destinada a fundaciones abocadas a la emergencia que viven los países hermanos.

“Univision Foundation y Maestro Cares se complacen en anunciar que el gran total recaudado en el concierto benéfico ‘Unidos por los Nuestros’ alcanzó la cifra de $1,377,928.05. Los fondos recaudados apoyarán organizaciones que brindan servicios tanto en Colombia como en Venezuela”, dice la publicación de la cadena de televisión.