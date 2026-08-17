“Unidos por los Nuestros”: la música latina se unió en Miami para ayudar a Venezuela y Colombia

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El domingo 16 de agosto, el Kaseya Center de Miami se transformó en un enorme escenario de solidaridad con la realización de “Unidos por los Nuestros”, un concierto y teletón que reunió a más de un centenar de artistas para recaudar fondos para Venezuela y Colombia.

La jornada congregó a más de 15.000 personas dentro del recinto y llegó a espectadores de distintos países mediante una transmisión simultánea a través de Univision, ViX, Caracol TV, RCN y otras plataformas.

Una noche marcada por la solidaridad

El encargado de abrir la velada fue el reconocido presentador Don Francisco, quien dio paso a un evento en el que la música, los testimonios y los llamados a colaborar estuvieron dirigidos a una causa humanitaria.

“Unidos por los Nuestros” nació como una iniciativa enfocada en apoyar a Venezuela tras los terremotos que golpearon al país, pero posteriormente amplió su alcance para incluir a Colombia luego del sismo que afectó a ese territorio.

La convocatoria consiguió reunir a figuras de distintas generaciones y estilos de la música latina, convirtiendo el evento en un punto de encuentro para ambas comunidades.

El propósito de la recaudación era canalizar ayuda hacia las personas afectadas por los terremotos que dejaron más de 6.300 víctimas mortales en Venezuela y más de 290 fallecidos en Colombia.

Marc Anthony, Chayanne y otras estrellas invitadas

Uno de los grandes atractivos de la noche fue el impresionante cartel de artistas. Marc Anthony, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi y Feid encabezaron una presentación en la que también participaron Gilberto Santa Rosa, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, entre otros.

Pero la noche también tuvo espacio para las sorpresas. Camilo, Evaluna Montaner y Yandel aparecieron en el escenario pese a que sus nombres no figuraban en el programa oficial, provocando una reacción especial entre los asistentes.

Uno de los momentos más simbólicos llegó desde el comienzo con “Color Esperanza”, interpretada por una coral de jóvenes talentos venezolanos en la que participaron artistas como Micro TDH y Corina Smith.

Más adelante, Chayanne emocionó al público con “Bailando Bachata”, mientras que Luis Fonsi y Olga Tañón llevaron la emoción a otro nivel con “No me doy por vencido”.

La celebración tomó un tono mucho más festivo cuando Marc Anthony y Gente de Zona interpretaron “La Gozadera”, uno de los momentos de mayor euforia de la noche.

Más allá de las actuaciones, el verdadero propósito de “Unidos por los Nuestros” estuvo en movilizar recursos para las personas damnificadas.

Durante la transmisión se habilitaron diferentes mecanismos para realizar donaciones, entre ellos códigos QR, mensajes de texto y el portal de Univision. Además, en medio de la jornada se anunció una contribución de 500.000 dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Los recursos serán administrados por Maestro Cares Foundation y la Fundación Univision, con destino a organizaciones que trabajan en distintas áreas de asistencia humanitaria, entre ellas All Hands and Hearts, CARE, Global Empowerment Mission, TECHO y World Central Kitchen.

El objetivo es que la solidaridad expresada durante el concierto se transforme en ayuda concreta para quienes enfrentan las consecuencias de los terremotos, desde necesidades básicas hasta procesos de recuperación a largo plazo.

Chino y Nacho cerraron la noche

La recaudación llegó a su final con la presentación de Lasso y un popurrí de Chyno y Nacho, pero el cierre musical no significó el final de la iniciativa.

La campaña continuará de manera indefinida, por lo que “Unidos por los Nuestros” busca que la atención sobre las víctimas de Venezuela y Colombia no desaparezca una vez apagadas las luces del Kaseya Center.