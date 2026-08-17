Henrys Silva revela las complicaciones que tuvo en Venevisión antes de su salida

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El animador y cantante venezolano, Henrys Silva, confirmó su salida de Venevisión y de “Súper Sábado Sensacional”, espacio al que estuvo vinculado durante 15 años y que se convirtió en una de las etapas más importantes de su carrera.

La despedida, sin embargo, no llegó de manera repentina. Antes de anunciar formalmente su retiro, el presentador había explicado que durante los últimos meses se encontraba en una situación de incertidumbre dentro de la planta televisiva.

En medio de ese panorama, Silva comenzó a tomar decisiones sobre su futuro profesional y finalmente dio a conocer que emprenderá una nueva etapa en Venezolana de Televisión (VTV), donde prepara un programa de entretenimiento.

Henrys Silva no recibía pautas para “Súper Sábado Sensacional”

Uno de los elementos que marcó la última etapa de Silva en Venevisión fue la falta de claridad sobre su continuidad laboral.

El animador explicó que no estaba recibiendo pautas de grabación para “Súper Sábado Sensacional”. Su participación se había limitado a compromisos puntuales, entre ellos la presentación de la cantante mexicana Fey en un especial y algunas menciones publicitarias.

“No se me pautó en el primer trimestre de este año, no se me pautó más. A mí se me pautó para participar en la presentación de Fey que fue un especial y además me pautaron luego para hacer como unas glosas para presentar programas que se iban a colocar en reposición”, contó.

No obstante, aplaudió el equipo con el que trabajo por más de una década: “El equipo de ‘Súper Sábado Sensacional’, los de hoy, herederos de ese legado, mis camarógrafos, el equipo técnico, siempre como una familia”.

“No se me informó más nunca nada”, aseveró. La situación lo llevó a reconocer que no tenía información oficial suficiente sobre cuál era realmente su estatus dentro del canal.

Ante esa ausencia de respuestas, tuvo que comenzar a interpretar las señales que encontraba en torno a la producción y tomar decisiones pensando en su carrera.

No se trataba únicamente de dejar de aparecer en pantalla. Para Silva, la falta de comunicación sobre lo que ocurriría con su trabajo significaba también una incertidumbre que podía afectar sus próximos proyectos profesionales.

Su salida de Venevisión

La decisión finalmente se hizo pública el 13 de agosto de 2026, cuando Henrys Silva comunicó formalmente su retiro de ‘Súper Sábado Sensacional’.

En su mensaje de despedida, el animador describió a Venevisión como su casa y su escuela y agradeció los años que vivió en la institución. También destacó el privilegio de haber formado parte de la historia de uno de los programas más emblemáticos de la televisión venezolana.

El oriental definió su determinación como una “decisión de evolucionar”, dando a entender que su salida no representaba el final de su carrera en televisión, sino el comienzo de una etapa diferente.

La gran sorpresa llegó apenas unos días después de su despedida. El 16 de agosto, el también médico confirmó a través de sus redes sociales que su próximo destino profesional será Venezolana de Televisión (VTV).

“Me voy a Venezolana de Televisión”, anunció el presentador, adelantando que próximamente estará al frente de un nuevo proyecto desde los estudios de la televisora.

El artista mostró especial entusiasmo al hablar del lugar donde se desarrollará esta nueva propuesta. Según explicó, se trata de un estudio cargado de historia para la televisión venezolana, donde trabajaron figuras como Simón Díaz y Renny Ottolina.

“Voy a un gran estudio donde todo comenzó”, expresó el animador al referirse al espacio que ahora servirá como escenario para su nueva aventura televisiva.

Aunque todavía no se ha presentado oficialmente el nombre ni todos los detalles, Henrys ya adelantó cuál será parte de la esencia de la propuesta y explicó que la tecnología tendrá un papel importante en este proyecto, que estará enfocado en recibir artistas y ofrecerles un escenario.

“De la mano de la tecnología llega este nuevo proyecto”, señaló Silva, quien aseguró que los invitados serán recibidos “con bombos y platillos”, en reconocimiento a quienes han dedicado su vida al arte.

Otra información apunta a que la intención del proyecto será rescatar el concepto de los grandes shows musicales y de variedades que marcaron la televisión venezolana, con una mirada especial hacia el estilo de entretenimiento de los años 80.