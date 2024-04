Tachan de "estafadores" al dúo Chyno y Nacho luego de un show en Anzoátegui

El dúo compuesto por Chyno Miranda y Miguel Ignacio Mendoza "Nacho", volvió al ruedo tras varios años de haber tomado caminos diferentes. "Los Mackediches" decidieron en este 2024, regalarle una vez más a su público ese inminente talento que los llevó a ser de los artistas más importantes del país. "Eternos" es el nuevo proyecto que reúne a los artistas y significa su regreso como dueto a la escena musical.

Los criollos se encuentran en pleno auge, grabando el nuevo álbum y también ofreciendo algunas presentaciones, como la que tuvieron recientemente en Lechería, estado Anzoátegui. Ambos fueron la sorpresa que recibió una pareja mientras celebraba su boda, por lo que fue un momento que se convertirá en inolvidable para ellos.

En las redes sociales circula un clip en el que se le escucha a Chyno y Nacho abrir la presentación con su reconocido tema "Mi niña bonita", después de que se abriera la inmensa caja de regalo que los envolvía. En el video se aprecia su caluroso saludo hacia los novios y no cabe duda que, sentían una gran emoción por volver a cantar juntos. Sin embargo, las redes sociales detectaron ciertos detalles que desataron una ola de críticas.

¿Fraude?

Como a los internautas no se les escapa nada, muchos se percataron que estaban doblando, por lo que consideraron que la sorpresa fue un fraude ya que, no tuvieron el placer de escucharlos cantar en vivo. "Les pagaron para doblar. Que estafa!", "No están cantando", "A Nacho se le olvidó el traje y el chino está tan emocionado que no pudo cantar", "Prefiero el dinero que le pagaron", "Y están doblando", es parte de lo que se lee en las plataformas digitales.

El nuevo álbum

A finales del mes de febrero, los intérpretes de "Andas en mi cabeza" anunciaron que después de varios años regresarían a la palestra musical. Para el momento se desconocía si se trataba de un álbum o un sencillo promocional, pero luego de varios adelantos que ofrecieron por redes sociales, es un hecho que será un disco el que vea la luz muy pronto.

En las últimas semanas, “Los Mackediches” estuvieron revelando más detalles de su retorno. Desde la Isla de Margarita donde posiblemente estén grabando pues allí reside Nacho, develaron un poco de “Algo en ti”, una canción en la que cuentan con la colaboración de Jerry Rivera. Asimismo, el público también ha podido conocer un poco de “La Culpa” “Pa' quererte” y “Si estoy junto a ti”.