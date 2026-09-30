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Shakira y Manuel Turizo desbordan sensualidad al cantar juntos por primera vez

La artista se mostró muy feliz por recibir en el escenario a Manuel su amigo, colega y compatriota 

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Elvis González
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 03:43 pm
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Shakira y Manuel Turizo desbordan sensualidad al cantar juntos por primera vez
Shakira y Manuel Turizo / Cortesía

Los artistas colombianos Shakira y Manuel Turizo cantaron juntos en vivo por primera vez en España, su pegajoso y popular tema “Copa Vacía”.

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Juntos en Madrid

Fue en el año 2023 cuando ambos artistas se unieron para colaborar con un tema que fue un éxito en las plataformas digitales. Sin embargo, no habían cantado juntos ante el público hasta ahora.

La barranquillera extendió invitación para que el joven de 26 años estuviese en el escenario derrochando talento y cantando.

En los videos que corren por las redes sociales se aprecia la química de ambos y cantando con mucha fuerza, en especial ella quien no dudo en sacar sus movimientos icónicos de caderas.

La presentación provocó una ola de reacciones entre los asistentes, quienes celebraron el encuentro con una gran ovación y aplausos.

La estrella de 49 años se encuentra realizando su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran world tour”, con una residencia de 12 conciertos en el “Estadio Shakira” en Madrid, España.

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