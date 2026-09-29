Shakira transmitirá un concierto en vivo y sin precedentes desde Madrid

A pocos días de finalizar su residencia en Madrid, Shakira prepara un regalo especial para los fanáticos de todo el mundo. La barranquillera y Amazon Music se asociaron para transmitir su concierto del 3 de octubre en la plataforma digital.

Este sería su primer recital en vivo de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que se encuentra en su etapa final. Bajo el título “Amazon Music Presenta: Shakira en Vivo Desde Madrid”, el evento busca retribuirles a todos sus seguidores un poco de su amor a través de un directo para disfrutar del evento.

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imainar y estoy muy orgullosa de esto”, comentó en un comunicado reseñado por Billboard en Español. “Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”, agregó.

¿Dónde ver el concierto de Shakira?

El espectáculo estará disponible en la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la app de Amazon Music en dispositivos Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, con acceso sin necesidad de pagar una suscripción.

Shakira dará inicio a su concierto en el Iberdrola Music a las 8:45 p. m., hora de Madrid, un espacio que brinda música, gastronomía, arte y cultura latina en la residencia de la colombiana.

Será el próximo 11 de octubre cuando la artista dé por finalizada su serie de conciertos, que comenzó el pasado 18 de septiembre.