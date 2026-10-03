Shakira y Dua Lipa dejan sin aliento a sus fanáticos al cantar “Antología”

Shakira sorprendió a sus fanáticos en Madrid este sábado 3 de octubre, luego de subir al escenario a Dua Lipa para cantar junto a ella “Antología”.

La cantante llegó al octavo concierto de la colombiana en la capital española como invitada especial para dar un espectáculo que generó expectativas entre los asistentes. Para Shakira, estar junto a su colega por primera vez sobre un escenario significa un momento inigualable en su carrera.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí, personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!”, expresó para darle la bienvenida a la británica.

“Antología”, un himno junto a Dua Lipa

Pasadas las 10:30 p. m., hora de España, Shakira detuvo por unos minutos su show para presentar a su invitada. Durante los primeros segundos, la euforia se apoderó del público y marcó un momento especial para los seguidores en todo el mundo, quienes también disfrutaron del evento a través de Amazon Music y Prime Video.

Para Dua, no es ajena la canción. En su paso por Bogotá, la artista interpretó “Antología” en vivo para sus fanáticos.

El tema ha sido uno de los más aclamados de la artista barranquillera, el cual no puede faltar en sus giras por el mundo.