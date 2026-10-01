¿Qué pasa entre Clovis Nienow y Shakira? Los detalles que avivaron los rumores

Clovis Nienow y Shakira volvieron a llamar la atención del público después de que una publicación del presentador mexicano desde España generara una serie de especulaciones.

La coincidencia tiene un antecedente, pues, meses atrás, una entrevista entre ambos se hizo viral por las miradas y gestos de la cantante durante la conversación.

Ahora, mientras Clovis disfruta de unas vacaciones en Europa, Shakira también se encuentra en España con su gira, y el conductor publicó imágenes desde uno de sus conciertos. El detalle no pasó desapercibido en el programa de Telemundo.

Clovis apareció en el concierto de Shakira

La ausencia temporal de Clovis de “Hoy Día” dejó de ser un asunto rutinario cuando sus compañeros repararon en que el mexicano había viajado a España y compartido contenido desde uno de los conciertos de Shakira.

Durante la emisión, Alessandra Villegas puso sobre la mesa la coincidencia y recordó que ambos se encuentran actualmente en territorio español.

La presentadora incluso hizo referencia al café que aparecía en las imágenes y a la ubicación de Clovis, quien grabó parte del espectáculo desde una zona cercana al escenario.

El comentario provocó bromas entre los conductores, especialmente porque esta no es la primera vez que la interacción entre el mexicano y la artista colombiana genera especulaciones.

Sus compañeros recordaron la entrevista viral

La historia se remonta a mayo de 2026, cuando Clovis entrevistó a Shakira en “Hoy Día” en el marco de la promoción relacionada con su participación musical en el Mundial 2026.

Muchos usuarios de redes sociales interpretaron algunas miradas y gestos de la cantante como señales de una posible atracción. Incluso se difundieron videos en los que los internautas analizaron la interacción entre ambos.

Ante la repercusión, el también chico reality habló posteriormente en el programa y dejó clara la admiración que siente por la intérprete de “Waka Waka”.

“Shakira es una mujer admirable, una mujer encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, no lo puedo negar”, expresó entonces el conductor. También reconoció que estar frente a ella hacía inevitable admirar tanto su belleza como su trayectoria.

Por ahora, no existe una confirmación pública de un romance entre Clovis Nienow y Shakira. Lo que sí está documentado es que el presentador coincidió nuevamente con la cantante durante sus vacaciones en España y asistió a uno de sus conciertos.