Shakira aparece en París con sensual vestido negro y escote pronunciado

La estrella colombiana Shakira estuvo como invitada especial en el París Fashion Week 2027 llevando un vestido que se llevó toda la atención por sus curvas.

Shakira en París

La intérprete de 49 años llegó al desfile de Tom Ford luciendo un ajustado vestido en color negro con la espalda totalmente al descubierto.

Un traje que Shakira llevó con un suave bronceado y cabello suelto, mostrando cómo conserva su silueta en excelentes condiciones.

El traje tenía pequeños detalles de brillantes en la espalda y al frente, que le dieron un toque glam en primera fila.

Los fotógrafos quedaron impresionados con la belleza de Shakira, fotografiándola y captando cada movimiento en videos que ahora circulan en los medios.

Halagos para la figura de Shakira

Internautas llenan de halagos los múltiples videos, destacando que la gira le ha caído excelente a Shakira por verse activa, enérgica y feliz.

La ganadora de cuatro Grammy compartió con otras figuras como Cynthia Erivo, Tate McRae y Kate Moss.